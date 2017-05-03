​Загорелась искорка мечты

Акция проведена в целях военно-патриотического воспитания и повышения престижа воинской службы для ребят дошкольного и школьного возраста. Воспитанники «SOS Детская деревня Астана» и Детского дома акимата города Астаны посетили войсковую часть 19132, где воочию увидели самые современные боевые вертолеты и военно-транспортные самолеты Военно-воздушных сил РК, которые будут задействованы в военном параде в честь 25-летия Вооруженных сил Республики Казахстан. Ранее, на предыдущих парадах, ребята видели эти самолеты и вертолеты только в небе.

Во время экскурсии военные летчики рассказали о тактико-технических характеристиках самолетов и вертолетов, дали возможность посидеть за штурвалом транспортно-боевого вертолета Ми-171Ш, ударно-боевого вертолета Ми-35 и военно-транспорт­ного самолета С-295. В музее ВВС рассказали об истории создания, развитии и предназначении Воен­но-воздушных сил Казахстана. Как отметил заместитель командующего по воспитательной и идеологической работе полковник Еркен Джумагалиев, если в душе у кого-нибудь из ребят загорится искорка связать судьбу с небом в будущем, то встреча прошла не зря!

От командования Военно-воздушных сил и войсковой части 19132 детям вручили памятные подарки, организовали чаепитие. По окончании экскурсии воспитанники всерьез задумались о том, чтобы связать свою жизнь с военной службой в рядах Вооруженных сил РК.