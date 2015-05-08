Заговоренная «Катюша» Свежий выпуск 484 Раушан КОШЕНОВА, доктор философских наук

Просматривая сегодня дневник и ­записи отца, я мысленно прослеживаю его фронтовой путь и только теперь понимаю полные горечи слова о том, что для него каждая медаль была все равно что орден. Он и надеяться на что-то большее не мог, будучи сыном врага народа – Иманжусупа Кутпанова.

Лейтенантские кубики присваивали вчерашним выпускникам, а он, бывший детдомовец, с отличием окончивший агрохимический техникум и призванный в армию в сороковом году, считал и сержантские лычки проявлением высочайшего доверия, и не мечтал о другом. В последний год жизни, когда по моей просьбе записывал свои воспоминания о войне, признался, что его 3 раза представляли за совершенные подвиги к Звезде Героя Советского Союза, но из известных мест приходили отказы. И каждый раз комбат ругал всех штабистов последними словами и утешал: «Ничего, старший сержант. Все еще впереди, будет и на нашей улице праздник».

Из дневниковых записей отца: «Был призван 25 октября 1940 года. Проходил службу в роте разведчиков в 76-м танковом полку в украинском городе Белокременец. 22 июня полк был поднят по боевой тревоге: нам объявили о начале войны и о том, что задача полка – сдерживать наступление противника. Через несколько недель боев от полка осталось три танка, мы отступили. Между Горьким и Владимиром формировались новые части, и я был отправлен в артиллерийскую школу в г. Горьком, потом – в военное училище в Миасе. В октябре 1942 года в Москве формировалась дивизия для Сталинградского фронта. Получил назначение командиром орудия М-13 «Катюша» в 310-й полк, который стоял на ст. Фролово».

За день до Сталинградской битвы отца принимали в партию. В анкете он написал, что отец его расстрелян как враг народа. Политрук потом рассказывал отцу, что к нему до собрания подошли двое и предупредили: «Нурхан Юсупов – сын врага народа». В ответ политрук показал им анкету, и они успокоились.

«19 ноября была предпринята артподготовка, длившаяся три часа. Вокруг все было черно от пороха, гари. От ужасающего грохота канонады из ушей текла кровь. В этот день наши войска продвинулись вперед на 30 км. Все это пространство было буквально усеяно трупами немецких солдат и покореженной техникой. Через 2–3 дня дивизии Паулюса были окружены, и Сталинград освобожден», – записано в дневниках.

Потом отец участвовал в боях на Курско-Орловской дуге, на Белгородском, Корсунь-Шевченковском направлениях, освобождал Румынию, был тяжело ранен. Его «Катюшу» называли заговоренной после того, как вражеский снаряд, упав в пяти метрах от нее, не разорвался, а пули, буквально изрешетив кабину «студебеккера», не коснулись ящика со снарядами. На территории Австрии, попав в засаду, он смог вывезти свою машину и благополучно добрался до своих. За этот подвиг был награжден медалью «За отвагу».

9 мая 1945 года отец участвовал в Параде Победы в Москве. Потом в составе 1-й гвардейской десантной дивизии командиром взвода был направлен на станцию Чойболсан. С этой станции, пройдя пустыни Маньчжурии, Малый и Большой Хинган, дивизия подошла к границе с Японией. Об этом переходе отец всегда рассказывал с болью, потому что боевые товарищи гибли не в бою, а от жажды.

Особенно трудно было северянам: они падали от солнечного удара, не выдержав жары и физических перегрузок. Проходить полагалось 80–100 километров в день по безводной пустыне. Воду подвозили в цистернах, каждому бойцу полагалось 700 граммов. За этот переход отца также наградили.

Война для него закончилась в июне 1946 года. Потом была долгая мирная жизнь, поиск братьев и сестер, разбросанных по всему свету, и работа.

Работал главным агрономом МТС в Каркаралинском районе Карагандинской области, председателем колхоза в Жана-Аркинском районе, агрономом в Шахтинском районе, директором совхоза в Талды-Курганской области, заместителем директора совхоза в Алма-Атинской области... И везде за ним неотступно следовали незримые тени из прошлого. Авторы анонимок услужливо подсказывали райкомовским работникам: «Смотрите, как бы чего не вышло. Ведь к вам приехал сын Иманжусупа».

Зная это, отец, наверное, страдал от излишней «опеки», подозрительности, от того, что всю жизнь должен был оправдываться и доказывать свою честность. Он был очень строг к своим детям и считал: мы тоже должны быть примером во всем. Помню, когда меня, как лучшую пионерку, наградили путевкой в Артек, отец, нахмурясь, сказал: «И что же? Ты будешь купаться в море, а твои друзья – полоть картошку? Нет и нет! Твое место – в поле. Завтра скажут: «Вот директор совхоза отправил свою дочку гулять, а мы должны трудиться». А однажды разбудил нас, велел одеваться: «Прибыл товарняк с комбикормом. Будете охранять три вагона, следить, чтобы не украли». Мать сердилась, плакала, но в конце концов сдалась и она, и мы до самого утра простояли у вагонов, следя за разгрузкой.

Что это? Чувство долга? Желание воспитать своих детей безупречными гражданами и тем самым оградить их от самой возможности недоверия, защитить от дурного глаза и злых языков недоброжелателей? Или проявление врожденной гордости и чувства достоинства? Отец умер в возрасте 76 лет. В последние годы жизни он писал в Комитет национальной безопасности, просил указать место захоронения Иманжусупа. Встречался с теми, кто видел когда-то батыра, разговаривал с теми, кто пытался писать в те годы об Иманжусупе.

На очередной его запрос пришел ответ из прокуратуры Жамбылской области, что отец его реабилитирован и подробности он может узнать в КНБ города Тараза. Призвав меня к себе, он вручил справку о реабилитации, где говорилось, что Иманжусуп был расстрелян 2 марта 1931 года в городе Джамбуле. «Найди мне могилу отца. Еще дома у нас была фотография его. Ее забрали при обыске и конфискации имущества. Эту фотографию тоже отыщи. Это тебе мой наказ-аманат».

Через два года после смерти отца я стояла на месте захоронения деда у старой шахты на окраине Тараза, и сердце мое наполняли гордость, гнев, сожаление. Прохожие оглядывались на меня, а я собирала камешки в платочек и плакала, не скрывая слез. Потом, стоя у могилы отца, сказала: «Отец, эти камни с могилы деда. Пусть твой дух будет спокоен. Теперь вы вместе и навсегда...»

В год 70-летия Великой Победы мы, дети своего отца, старшего сержанта Нурхана Юсупова, собравшись в отчем доме в поселке Боралдай, где сейчас живут его сыновья с семьями, встанем до зари, разбудим детей, пойдем на берег реки и будем ждать восхода солнца. Оно взойдет, это Солнце, и мы вспомним, как ждал его когда-то отец, лежа в окопе.

И дети, и внуки наши будут стоять вместе с нами, и уже от нас слушать рассказы о том, как было страшно на войне, как тяжело было терять боевых друзей, как счастливы были они, уцелевшие в кровавой бойне… Ведь мы помним все.



