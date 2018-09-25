​Загрузили по полной

На днях в регионе презентовали 3 новых мобильных поста транспортного контроля – для инспекции их приобрели за счет областного бюджета, на что выделялось 100 млн тенге. Машины, оснащенные современным оборудованием, будут работать в первую очередь на направлениях с высокой интенсивностью движения многотонных грузовиков: Майкаин – Экибастуз, Майкаин – Павлодар, Баянаул – Майкаин и других маршрутах, где наблюдается большой объем грузоперевозок щебня, песка, угля.

Помимо весов мобильный пост укомплектован специальной видео­камерой, которая установлена на крыше автомобиля – с нее изображение в онлайн-режиме передается на сайт Комитета транс­портного контроля, и в идеале любой желающий может отследить работу инспекторов.

– Если фиксируется перегруз, составляется административный материал, – пояснил руководитель инспекции транспортного контроля по Павлодарской области Серик Талдыбаев. – Впос­ледствии на виновных накладывается штраф. Для физических лиц он составляет 50 месячных расчетных показателей, юридических – до 200 МРП. Сумма зависит от того, насколько был превышен норматив.

Всего с начала года сотрудниками комитета выявлено почти 1 700 нарушений, сумма штрафов составила 53 млн тенге. Чаще всего нарушителями становятся перевозчики инертных материа­лов – щебня, песка, а также угля и зерновых.

Новые мобильные посты сразу испытали в деле, и первая же проверка на реконструируемой трассе Павлодар – Астана показала: есть нарушения! К примеру, в районе поселка Калкаман инспекторы остановили самосвал Howo с бетоном. При допустимой норме 16 тонн он перевозил около 36 тонн. За такой перегруз владельцу машины грозит штраф до 430 тыс. тенге.

Однако наличие современной техники у транспортной инспекции проблем с перегрузом не решает. Во-первых, здесь просто не хватает людей. У ведомства и до этого было 5 мобильных постов, часть из них теперь передадут в другие регионы, поскольку Павлодарская область решила обновить спецавтомобили, но на дороги одновременно смогут выйти максимум 4 экипажа, и то в лучшем случае, поскольку штат у структуры небольшой.

А во-вторых, перевозчики имеют право получить платную государственную услугу, то есть купить спецразрешение на провоз перегруза. Этакую «грузовую индульгенцию». И хотя аким Павлодарской области Булат Бакауов на многочисленных совещаниях просил акцентировать внимание на том, чтобы такое разрешение выдавали только для неделимого груза, госуслуга этого не предусматривает.

Да, перевозчики платят за ­поблажку немалые деньги, например, с начала года до конца августа в Павлодарской области за спецразрешения собрали более 99,3 млн тенге, но эти средства направляются в республиканский бюджет, а страдают-то местные дороги. И их ремонт требует куда больших затрат.

Кроме того, свою лепту в проб­лему вносят грузоотправители, которые также обязаны контро­лировать нормы при работе на своих складах и площадках. Между тем делают это далеко не все, у некоторых даже нет весового оборудования.

Как отметил Серик Талдыбаев, судом запрещена деятельность по погрузке грузов товариществ «Компания Нефтехим LTD», «Завод строительных материалов», «Газпромнефть», «Экибастузский кирпичный завод», на рассмот­рении находится исковое заявление в отношении АО «Майкаинзолото».

По данным областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, самыми проблемными в регионе считаются 2 трассы. Первый участок – это 29 км дороги Экибастуз – Майкаин, недалеко от которого расположены основные недропользователи. Здесь введено ограничение нагрузки в 8 тонн на ось, но это положения не спасает.

В прошлом году на участке провели реконструкцию 17 км дороги, уже в текущем году заасфальтировали по гарантии 8 тыс. квадратов. Иными словами, дорожникам постоянно приходится латать дыры, потому что грузопоток непрерывный и очень интенсивный.

Второй аналогичный участок – Беловка – Калкаман, где межремонтные сроки еще не прошли, а дорога уже разбита. Он загружен сверх нормы еще и потому, что введены ограничения на проезд многотонных самосвалов по мос­ту через Иртыш.

– Вместе с транспортной инспекцией обязательно должен работать экипаж местной полицейской службы, в том числе и ночью. Нужно тщательнее проверять выданные спецразрешения на предмет их подлинности, – потребовал глава региона Булат Бакауов на презентации новых мобильных постов. – Сегодня в области 80% дорог в удовлетворительном состоянии. При поддерж­ке Правительства остальные можно привести в порядок за 2–3 ближайших года, но если упустить проблему перегрузов, ситуация ухудшится.

Добавим, что в прошлом году на благоустройство и ремонт дорог только из областного бюджета было выделено 9,5 млрд тенге, в нынешнем году – уже 12,4 млрд. Идет завершение строительства коридора Центр – Восток, в рамках которого планируется открытие сквозного движения на автодороге Павлодар – Астана.