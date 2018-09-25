Загрузили по полной
Статьи
Екатерина Бескорсая, Павлодарская область
На днях в регионе презентовали 3 новых мобильных поста транспортного контроля – для инспекции их приобрели за счет областного бюджета, на что выделялось 100 млн тенге. Машины, оснащенные современным оборудованием, будут работать в первую очередь на направлениях с высокой интенсивностью движения многотонных грузовиков: Майкаин – Экибастуз, Майкаин – Павлодар, Баянаул – Майкаин и других маршрутах, где наблюдается большой объем грузоперевозок щебня, песка, угля.