Свежий выпуск Заходите на кофеек! Сергей ОСАНОВ, Астана

Выяснил, что в Омске на базе пикапа «Пежо» делают похожие кофемобили. После этого Руслан уже не раздумывал: продал свое более просторное авто и отправился за покупкой. Правда, для начала ему еще предстояло пройти курсы бариста – так называют специалистов по приготовлению кофе на эспрессо-машине.

Учеба оказалась весьма полезна. Ну кто бы мог подумать, что помол ароматных зерен следует производить с учетом влажности воздуха? Этот и другие открытые для себя секреты Руслан уже с успехом применяет на практике. Его кофемобиль часто можно увидеть на парковке возле столичного русского драмтеатра. В эти часы душистый запах обволакивает всю округу. Он-то и привлекает настоящих ценителей кофе.