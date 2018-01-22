Заходите на портал!

С начала 2018 года на портале электронного правительства www. egov.kz запущена новая композитная услуга «Регистрация юридического лица с учетом открытия банковского счета и обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей».

Если раньше гражданин должен был сначала зарегистрировать юридическое лицо, затем предъявить в банк справку о регистрации, чтобы открыть счет, а также посетить страховую компанию для зак­лючения договора обязательного страхования, то теперь благодаря новой композитной услуге граждане могут за 2 рабочих дня (не считая дня подачи заявления) получить необходимые документы.

При регистрации юридического лица пользователь, имеющий свой кабинет на портале eGov.kz, заполняет в соответствующем разделе данные о ЮЛ. Затем выбирает из списка банк, страховую компанию, указывает бенефициаров, лиц, ­имеющих право подписи, заполняет анкету и прикрепляет указанные на eGov документы.

На сегодня к композитной услуге подключено 2 банка – АО «ForteBank» и АО «Цеснабанк», а также АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания».

Как сообщила заместитель директора департамента развития электронного правительства и государственных услуг МИК РК Назгуль Бажаева, количество банков и страховых компаний, подключенных к данной услуге, будет увеличиваться, также в нынешнем году планируется реализовать ряд услуг для удобства граждан и улучшения бизнес-климата. Предполагается, что все эти меры позволят Казах­стану улучшить позиции в рейтинге Doing Business.

Напомним, в данный момент Казахстан в рейтинге Всемирного банка Doing Business занимает 36-ю позицию, улучшив свои позиции по следующим критериям: регистрация предприятий, подключение к электроснабжению, регистрация собственности, обеспечение исполнения контрактов.