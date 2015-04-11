Заходите, открыто!

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Валентина ФИРОНОВА
К встрече с избирателями все готово. В этом представители СМИ смогли убедиться воочию во время пресс-тура, организованного столичным акиматом.

Уточнены списки избирателей. При желании каждый из них может прийти и удостовериться, вписана ли его фамилия. Лидирует по числу участков район "Алматы". Здесь их открыто 96. В районе "Сарыарка" ждут избирателей на 70 участках, а на левобережье в районе "Есиль" – на 23. Кроме того, еще 65 открыты в посольствах и дипломатических миссиях за рубежом.

Для удобства астанинцев акимат совместно с Комитетом связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК запустил интерактивный CMC–сервис «Поиск информации об избирательном участке». Готовы в круглосуточном режиме отвечать на возникающие вопросы и в контакт-центре акимата. Номер легкий – 55-66-55.

Главная задача сейчас, как мы убедились, побывав на 98-м, 5-м и 94-м участках, – актуализация списков избирателей. Никого нельзя упустить.
Как рассказала председатель избирательной комиссии участка № 98 Куралай Мукушева, у них зарегистрировано 10 лежачих больных. Всех их посетят на дому. Кстати сказать, 98-й участок расположен во Дворце школьников им. Махамбета Утемисова. Здесь сразу бросается в глаза выставка, посвященная Дню Победы.

– К ветеранам, – пояснила Куралай Балгабаевна, по основной своей работе директор Дворца школьников, – мы относимся с почтением и любовью. У нас уже начались весенние дни добра. И главные наши герои – участники войны.

А вот на 5-м участке наряду с ветеранами особым вниманием намерены окружить и тех, кто будет голосовать впервые.

– Такие моменты мы тоже уточняем, готовим небольшие подарочки, – сказал председатель избирательной комиссии Сергей Петрович Солодовников.

До мелочей все продумано и на участке № 94. Везде указатели, а на груди каждого члена комиссии – бэйджики. Есть дополнительная литература.

По словам председателя комиссии Серикжана Кульбаева, двери для избирателей у них открыты всегда.

С одной из посетительниц довелось пообщаться. Мария Клышбаева переехала в этот район недавно и решила убедиться, что в день выборов у нее не будет проблем. "Я довольна! Все в порядке!" – сообщила она.

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