Фото: пресс-служба акима Алматы
Культура

Захоронение воина сакской эпохи нашли в Алматы

Захоронение воина сакской эпохи найдено при археологических раскопках в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата мегаполиса.

16 октября 2022 года сотрудники Объединения музеев города Алматы во время археологических раскопок на аварийных курганах раннего железного века, расположенных на территории Алатауского района, обнаружили частично нетронутое захоронение воина сакской эпохи V-II до н. э.

Как рассказали в акимате, в могильной яме найдены фрагменты меча, украшенного золотом, а также вставки для одежды, выполненные из листового золота в так называемом зверином стиле. Кроме золотых фрагментов найдены также изделия для одежды из сплава серебра. Останки воина найдены в деревянном ящике на глубине более 3 метров.

«Раскопки нами проводятся ежегодно, но такие удачные находки бывают редко. В последний раз золотые фрагменты предметов одежды были обнаружены в 2014 году», – сообщила директор КГКП «Объединение музеев города Алматы» Ляззат Сагындыкова.

Объединение музеев проводит научно-исследовательские работы по заказу управления культуры Алматы.

Популярное

Все
До отопительного кризиса недалеко
Как-то странно в двух пригородных поселках Семея – Восходе и Березовском – действует закон сообщающихся сосудов
В Павлодарской области из-за степных пожаров сгорели тысячи тонн сена, заготовленные жителями и крестьянскими хозяйствами
Уроки Татьяны Костиной
Себя показать, на других посмотреть
Акцент – на коллективное лидерство
Повысить уровень доверия граждан
Центральная Азия – Россия: реализовать потенциал кооперации
Казахстан – Туркменистан: к дальнейшему сближению братских народов
Востребованность Содружества и сотрудничества
Лучший друг и союзник
Потрепали «моряков» и «тигров»
Все возможности диалога
Утомлённые диктатом
Есть пятая медаль!
Подросток выстрелил в друга из ружья в ЗКО
16-летняя легкоатлетка принесла Казахстану второе золото чемпионата Азии
Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на октябрь
Саягуль Каиргельдина возглавила Республиканский центр реабилитации "Бурабай"
Взрыв на шахте в Турции: число погибших превысило 40 человек
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
Куда уплывают деньги? Чем занят фонд «Қазақстан халқына»? Этот вопрос волнует многих казахстанцев
Директор актюбинской школы устроил резню в своем доме
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
В обществе созрел запрос на обновление
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Политика , Культура
Главы стран СНГ подписали заявление о развитии сотрудничест…
Культура , Музыка
Песни Димаша Кудайбергена звучат в Антарктиде
Культура
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопал…
Культура
В Семее в музее Абая хранится фарфоровая пиала, которая при…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]