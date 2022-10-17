Захоронение воина сакской эпохи нашли в Алматы

Захоронение воина сакской эпохи найдено при археологических раскопках в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата мегаполиса.

16 октября 2022 года сотрудники Объединения музеев города Алматы во время археологических раскопок на аварийных курганах раннего железного века, расположенных на территории Алатауского района, обнаружили частично нетронутое захоронение воина сакской эпохи V-II до н. э.

Как рассказали в акимате, в могильной яме найдены фрагменты меча, украшенного золотом, а также вставки для одежды, выполненные из листового золота в так называемом зверином стиле. Кроме золотых фрагментов найдены также изделия для одежды из сплава серебра. Останки воина найдены в деревянном ящике на глубине более 3 метров.

«Раскопки нами проводятся ежегодно, но такие удачные находки бывают редко. В последний раз золотые фрагменты предметов одежды были обнаружены в 2014 году», – сообщила директор КГКП «Объединение музеев города Алматы» Ляззат Сагындыкова.

Объединение музеев проводит научно-исследовательские работы по заказу управления культуры Алматы.