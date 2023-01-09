Захватывающее видео со спасением на высоте 24-го этажа показала полиция Астаны

Полицейские спасли мужчину от прыжка с 24-го этажа в городе Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

В полицию столицы в полночь поступила информация о том, что на балконных перилах многоэтажки по улице Сарайшык сидит мужчина и пытается спрыгнуть.

Туда тут же направили наряд полка патрульной полиции в составе Ерхана Айсы и Нурсултана Егембая. На месте полицейские увидели мужчину, который сидел на корточках за ограждением балконных перил и уже намеревался спрыгнуть вниз.

Оценив обстановку и не теряя времени, стражи порядка быстро поднялись на этаж. Заметив их, мужчина начал кричать, чтобы они к нему не подходили.

Полицейские попытались завести диалог с мужчиной и, улучшив момент, когда он отвлекся, стремительно подбежали к нему и, подхватив сзади, затянули внутрь балкона. Затем они перетащили астанчанина в безопасное место и начали успокаивать, помогая справиться со стрессовой ситуацией.

Спасенного доставили в управление полиции района Есиль. Что подтолкнуло 28-летнего мужчину на необдуманный поступок, выясняется. Психологи провели с ним профилактическую беседу.