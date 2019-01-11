– Большинство депутатов Сената представляют в Парламенте интересы регио­нов. Депутатскому корпусу и органам исполнительной власти, прежде всего в регионах, следует уделять приоритетное внимание социальным проблемам и запросам населения, необходимо своевременно и оперативно принимать упреждающие меры по недопущению ситуаций, угрожающих общественной стабильности, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он призвал депутатов, представителей центральных и местных органов власти грамотно, ответственно, профессионально использовать возможнос­ти социальных сетей для правильного разъяснения разного рода явлений общественной жизни.

Мир, по мнению председателя Сената, вступил в полосу социально-экономической и политической турбулентнос­ти. Казахстан является неотъемлемой частью глобального сообщества со всеми несомненными плюсами и, к сожалению, минусами. В этих условиях Касым-Жомарт Токаев обратил внимание депутатов Сената на то, что работа по разъяснению населению целей и задач Стратегии нашего Президента не должна носить формального характера.

– Должен быть живой, заинтересованный разговор о настоящем и будущем нашего государства, – считает спикер.

Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений в связи с проведением Года молодежи. По его словам, сенаторам предстоит активно поработать с целью привлечения к делам государственного строительства наиболее способных, граждански активных представителей подрастающего поколения. Спикер предложил организовать посещение Сената, в том числе пленарных заседаний верх­ней палаты Парламента, заседаний комитетов, студентами столичных и региональных вузов, молодыми рабочими предприятий и сотрудниками компаний. Касым-Жомарт Токаев считает возможным проведение специального мероприятия по вопросам молодежной политики государства с участием представителей общественных организаций, в том числе «Жас Отан».

По вопросам, изложенным в выступлении Касым-Жомарта Токаева, состоялся заинтересованный обмен мнениями членов бюро.

Бюро Сената утвердило повестку дня очередного заседания палаты, намеченного на 17 января.

На рассмотрение депутатов будут внесены законопроекты о ратификации трех казахстанско-таджикских соглашений, регулирующих вопросы миграции и перемещения граждан. В частности, Сенат обсудит межправительственные соглашения о сотрудничестве в области миграции, о реадмиссии лиц, о порядке пребывания граждан Республики Казахстан на территории Республики Таджикистан и граждан Республики Таджикистан на территории Респуб­лики Казахстан. Кроме того, палата рассмотрит законопроект о ратификации Протокола о внесении изменения в Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе.

Бюро распределило поступившие из Мажилиса проекты законов. Головным по законопроектам «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о режиме казахстанско-кыргызской государственной границы» и «О ратификации Соглашения государств – участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма» определен Комитет по международным отношениям, обороне и безопас­ности.