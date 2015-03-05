Заинтересовано все общество

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Айгуль БИДАНОВА, Курчатов
Открывая заседание, генеральный директор НЯЦ РК Эрлан Батырбеков подчеркнул важность предстоящего политического события: «В интересах народа, в целях исполнения Конституции РК Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ о проведении внеочередных выборов Президента РК». Докладчик отметил, что за годы независимости политика Президента страны обеспечила Казахстану стабильное экономическое развитие. В государстве открываются новые предприятия, создаются рабочие места, выполняются все социальные обязательства, реализуется долго­срочная «Стратегия-2050».
– Свидетельство тому – наше предприятие, – подчеркнул Э. Батырбеков. – Несмотря на мировой финансовый кризис, у нас стабильно выплачивается заработная плата, растут показатели – и в финансовой сфере, и в реализованных перспективных проектах. Прогнозы на этот год также благоприятные. Нами разработана и утверждена «Стратегия развития НЯЦ до 2020 года», созданы новые программы о научно-технической поддержке строительства АЭС на территории РК и «Программы развития альтернативной энергетики». Для преодоления глобальных испытаний в нашем государстве созданы все условия, главное из которых – это мир и согласие, которые надо беречь и приумножать.
От имени молодых ученых выступил младший научный сотрудник Арман Миниязов, который акцентировал внимание на том, что во многих странах мира остро стоит вопрос безработицы, отсутствия социальных пособий. А в нашем государстве есть все возможности достойно жить и трудиться. Выборы 2015 года помогут объединить наш народ перед лицом глобальных вызовов. Это очень своевременный шаг, который будет способствовать укреплению дальнейшего устойчивого экономического роста страны.
И очень важно, чтобы в этих выборах принял участие действующий Глава государства, пользующийся огромным всенародным доверием, подчеркивали выступавшие.

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