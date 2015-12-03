​Заинтересованы в развитии отношений

Казахстан, по словам К. Токаева, заинтересован в укреп­лении парламентских связей с Нидерландами – крупным торгово-экономическим и инвестиционным партнером. К. Токаев обратил внимание гостя на открывающиеся новые возможности сотрудничества двух стран в свете инициатив, высказанных Президентом ­Нурсултаном ­Назарбаевым в ежегодном Послании народу.

Нидерландский Премьер поинтересовался мнением К. То­каева о современной геополитической ситуации в мире, развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и перспективах сотрудничества с Европейским cоюзом. Премьер-министру Нидерландов были даны обстоятельные разъяснения. Отвечая на вопрос высокого гостя о позиции Казахстана на недавний турецко-российский инцидент, спикер Сената сослался на заявление Главы государства в ходе оглашения ежегодного Послания, подчерк­нув, что оснований для сбития российского бомбардировщика все же не было, и данная опрометчивая акция уже нанесла серьезный ущерб двусторонним отношениям.

Принявший участие во встрече сенатор Ляззат Киинов по просьбе М. Рютте сделал краткий обзор ситуации в нефтегазовой отрасли, в том числе перспектив вывода на производственную мощность месторождения Кашаган, в освоении которого участвует нидерландско-британская компания Royal Dutch Shell.

Премьер-министр подчерк­нул готовность Нидерландов к дальнейшему всестороннему партнерству с Казахстаном. М. Рютте отметил большие перспективы сотрудничества на Кашагане, а также высказался за необходимость трансферта лучших технологий для этого крупного проекта на Каспии.