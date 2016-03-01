Заинтересованы в развитии взаимодействия Статьи 723

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Во время встречи К. Токаев поздравил П. Скотланд с избранием на пост генерального секретаря Содружества Наций, который она займет в апреле нынешнего года. К. Токаев отметил стратегический характер партнерства между Казахстаном и Великобританией, закрепленный договоренностями, достигнутыми в ходе официального визита Президента Нурсултана Назарбаева в Лондон в ноябре прошлого года. Глава Сената рассказал о деятельности Парламента Казахстана, подчеркнув заинтересованность в развитии более тесного взаимодействия с британским Парламентом.



П. Скотланд высоко оценила темпы развития и преобразования, осуществленные в Казахстане за годы независимости.



– Мы живем в сложные времена. Однако Президенту Нурсултану Назарбаеву удалось сплотить нацию и продолжить реформы. Особо хотелось бы подчеркнуть большую работу, проделанную в сфере уголовного и гражданского правосудия в Казахстане, – сказала П. Скотланд, которая в прошлом занимала должность Генерального прокурора Англии и Уэльса, а также генерального адвоката Северной Ирландии. Ведущие международные институты в области развития подтверждают, что для обеспечения долгосрочной стабильности требуются инвестиции в социальный капитал, и в этом плане Казахстан последовательно осуществляет правильные шаги, подчеркнула она.

Гостья также высказалась за укрепление сотрудничества между Содружеством Наций, Содружеством Независимых Государств и другими крупными международными объединениями.

