Заинтересованы в сотрудничестве

После официальной церемонии вручения состоялась встреча с чилийским президентом. Б. Ордабаев подробно рассказал ему об истории развития Казахстана, о современной социально-экономической ситуации и мерах по дальнейшему развитию страны, определенных в Послании Главы государства Н. Назарбаева «Стратегия «Казахстан-2050».

Со своей стороны С. Пиньера отметил, что Казахстан имеет заслуженное признание в мировом сообществе, и его страна заинтересована в активизации взаимодействия с РК по всему спектру двусторонних отношений. Он пожелал казахстанскому дипломату успехов на дипломатической службе, а также передал самые искренние и наилучшие пожелания Главе нашего государства и народу республики.

В свою очередь министр иностранных дел Чили Альфредо Чарме проинформировал о планируемом в следующем году визите в Казахстан и открытии посольства Чили.

Анастасия ШВАРЦ