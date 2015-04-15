Заказами обеспечены Свежий выпуск 687 Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ

Как сообщила руководитель управления индустриально-инновационного развития и предпринимательства Атырауской области Лариса Джумагалиева, в рамках Карты индустриализации в регионе реализуются 42 проекта на сумму 1,6 трлн. тенге. Будет создано порядка 5 тыс. новых рабочих мест. На сегодня 35 проектов на 76 млрд. тенге уже реализованы, здесь трудоустроены 2,5 тыс. жителей области.

– Негативное влияние мировой экономики ощутили и в нашей области, однако государством принимаются соответствующие меры. Так, с 80 до 60 долларов за тонну снижена экспортная пошлина на нефть, – сказала Л. Джумагалиева, добавив, что в адрес Министерства энергетики направлено предложение рассмотреть возможность дополнительного снижения указанной пошлины.

Тем временем машиностроители региона после некоторого спада вновь активизировали работу. По данным генерального директора ТОО «Атырау­нефтемаш» Александра Донскова, в начале года заказы на производство продукции для нефтегазодобывающей отрасли уменьшились, но сейчас картина поменялась.

– Буквально на днях мы подписали значительный контракт с японской компанией «Марубени» на поставку сверхтяжелого оборудования для проекта по реконструкции АНПЗ. Стоимость контракта – 2,3 миллиона долларов. На стадии подписания еще два контракта с крупными компаниями. В целом пакет заказов «потянет» на 5,4 миллиона долларов, – раскрыл некоторые данные А. Донсков, добавив, что крупные заказы позволят создать дополнительно 200 рабочих мест. Сейчас на заводе трудятся 270 человек.



