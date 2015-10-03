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Заказчик: и спрос, и ответ
Гуляим ТУЛЕШЕВА
Об этом вчера на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил первый заместитель акима Астаны Сергей Хорошун. На встрече с журналистами также присутствовали директор Палаты предпринимателей столицы Гани Тасмаганбетов и исполнительный директор Ассоциации застройщиков Казахстана Аслан Тукиев.
Нововведения упрощают процедуры строительства и ввода новых объектов, в то же время ужесточая требования к застройщикам и подрядчикам. По словам С. Хорошуна, прежняя государственная комиссия упраздняется, а акты приема объектов в эксплуатацию теперь будут подписывать только заказчик, подрядчик, авторский и технический надзор. Это значит, что все указанные участники процесса несут административную или уголовную ответственность за угрозу жизни и здоровью граждан, а также за ущерб государственным интересам, нанесенным вследствие допущения нарушений.
На брифинге коснулись и вопросов по проблемным строительным объектам в столице, отношений застройщиков с частными инвесторами. Как сообщил первый заместитель акима, с начала года в столице сдано в эксплуатацию свыше 10 тыс. квартир. В рамках программы «Доступное жилье-2020» введено 228 тыс. кв. м жилья.
– С июля текущего года жилой фонд города увеличился на 300 тысяч квадратных метров. Всего же с начала 2015-го сдано в эксплуатацию 1 миллион 198 тысяч квадратных метров жилья, что выше показателя прошлого года на 74%. За это время в рамках пилотного проекта по сносу ветхого и аварийного жилья в городе ликвидировано 28 жилых комплексов, жители столицы безвозмездно получили 328 квартир, – сообщил С. Хорошун.
В столице, занимающей лидирующие позиции в республике по вводу жилья, сегодня возводятся 270 многоквартирных жилых комплексов, это около 76 тыс. квартир площадью 5 млн кв. м. На стадии проектирования находится 551 объект. Проблема заключается в том, что 19 жилых комплексов строят в обход Закона «О долевом участии в жилищном строительстве».
– В рамках ликвидации административных барьеров в области строительства при акимате города на постоянной основе действует рабочая группа, в состав которой вошли представители государственных учреждений, департаментов, а также Ассоциации застройщиков и Палаты предпринимателей. По-прежнему остаются проб­лемными отношения застройщиков и так называемых частных инвесторов – физических лиц, заключающих договоры инвестирования в обход закона о долевом участии в жилищном строительстве, а также самовольное возведение жилых комплексов, – сказал первый заместитель акима столицы, подчеркнув, что принятые меры позволили сократить количество объектов самовольного строительства со 125 до 13. До конца текущего года проблему планируется окончательно решить.
В отношении застройщиков, ведущих реализацию жилья без соблюдения требований закона о долевом участии, принимаются меры в рамках специальной межведомственной комиссии. По результатам работы остановлена реализация квартир почти на 40 объектах. Кроме того, для восьми застройщиков акимат отменил постановления о предоставлении земельных участков.
Среди проблемных застройщиков – компании «Азбука жилья», «Толенды», «Аль-Баракат», «Арал Дизайн Сервис», «Шейх Казинвест» и «Тамыз инвест групп».

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