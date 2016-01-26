Заказы на 32,3 млрд тенге получили отечественные участники строительства ЭКСПО-2017

Председатель правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов на первом заседании общественного совета предстоящей международной выставки рассказал о темпах строительства объектов, передает Kazpravda.kz.
"В строительстве принимают участие представители всех регионов республики. Мы заключили договора с акимами всех областей и городов Алматы и Астаны. Привлечено 245 отечественных предприятий, которые получили заказы на 32,3 миллиарда тенге. Еще на 11 миллиардов будет оказано услуг", – сказал Есимов.
Глава нацкомпании привел несколько примеров по странам, которые проделали большую работу по внедрению у себя установок, работающих на экологических источниках энергии (тематика "ЭКСПО-2017" – "Энергия будущего").
"42 процента потребленного в прошлом году в Дании электричества было произведено с помощью ветровых установок. В течение полутора тысяч часов из 8 700 часов в западной части датской энергосистемы производимое ветровыми установками электричество превышало потребность населения. В течение 65 часов цены на электричество были отрицательными, то есть для того, чтобы избавиться от излишков своего электричества, операторы доплачивали потребителям! В 2015 году в Дании был проведен беспрецедентный эксперимент – в стране на весь день были отключены базовые станции, и электричество производилось лишь ветровыми и другими установками, работающими на альтернативных источниках", – привел первый пример Есимов.
Глава нацкомпании рассказал о еще одной стране, чей опыт будет полезен для Казахстана: "В Уругвае 94 процента электричества вырабатывается за счет альтернативных источников. Совсем недавно эта страна была зависима от импорта энергии из Аргентины, теперь же сама экспортирует ее".
Ахметжан Есимов напомнил, что строительство объектов ЭКСПО-2017 должно быть завершено к сентябрю, после чего начнется заполнение павильонов.