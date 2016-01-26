Заказы на 32,3 млрд тенге получили отечественные участники строительства ЭКСПО-2017

Экономика
Талгат Исенов
Фото ©Kazpravda.kz
Председатель правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов на первом заседании общественного совета предстоящей международной выставки рассказал о темпах строительства объектов, передает Kazpravda.kz.

"В строительстве принимают участие представители всех регионов республики. Мы заключили договора с акимами всех областей и городов Алматы и Астаны. Привлечено 245 отечественных предприятий, которые получили заказы на 32,3 миллиарда тенге. Еще на 11 миллиардов будет оказано услуг", – сказал Есимов.


Глава нацкомпании привел несколько примеров по странам, которые проделали большую работу по внедрению у себя установок, работающих на экологических источниках энергии (тематика "ЭКСПО-2017" – "Энергия будущего").

"42 процента потребленного в прошлом году в Дании электричества было произведено с помощью ветровых установок. В течение полутора тысяч часов из 8 700 часов в западной части датской энергосистемы производимое ветровыми установками электричество превышало потребность населения. В течение 65 часов цены на электричество были отрицательными, то есть для того, чтобы избавиться от излишков своего электричества, операторы доплачивали потребителям! В 2015 году в Дании был проведен беспрецедентный эксперимент – в стране на весь день были отключены базовые станции, и электричество производилось лишь ветровыми и другими установками, работающими на альтернативных источниках", – привел первый пример Есимов.

Глава нацкомпании рассказал о еще одной стране, чей опыт будет полезен для Казахстана: "В Уругвае 94 процента электричества вырабатывается за счет альтернативных источников. Совсем недавно эта страна была зависима от импорта энергии из Аргентины, теперь же сама экспортирует ее".

Ахметжан Есимов напомнил, что строительство объектов ЭКСПО-2017 должно быть завершено к сентябрю, после чего начнется заполнение павильонов.

56a71d271a2541453792551.JPG

Популярное

Все
Социальная политика КТЖ: от поддержки работников к развитию регионов
Архивы в цифровом мире
Не укради… невесту
Формировать экологическую культуру с Taza Vibe
В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи
Практическое взаимодействие расширяется
Инвесторов поддерживают комплексными мерами
Дворец школьников вместо нового Центра экологии?
AI Hub начал работу
IT-технологии приходят в село
Инвестиции, инфраструктура и новые направления: как Казахстан развивает туризм
Смекалка плюс азарт
Сфера ЖКХ станет прозрачным сервисом
«Алатау сити» – экономический манифест Казахстана
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА и панкратиону
В объективе – детство
Иностранцы поблагодарили полицейского из Атырау
Учителя готовы к переменам
Пока есть мастера с эксклюзивными знаниями
Указ Президента Республики Казахстан
Педагог с большой буквы
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
От маленького цеха до брендовой компании
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Турецкие отели планируют снижать цены из-за падения спроса
Суперкомпьютер определил победителя ЧМ - 2026
В Алматы откроется детский научный музей
Карметкомбинат модернизируется
Посвящается певцу и композитору
Сенаторы приняли закон по вопросам деятельности специальных госорганов
В Казахстане ужесточат наказание за пышные выпускные в школах
Число долларовых миллионеров в мире в 2025 году превысило 25 млн человек
Шанырак под небесно-голубым флагом
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена

Читайте также

В Астане стартовал конкурс «Парыз - 2026»
Объем промышленного производства Астаны достиг 1,3 трлн тен…
Золото подешевело впервые с 23 марта
Премьер-министр посетил крупные предприятия Астаны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]