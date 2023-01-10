Закладчицу с особо крупной поставкой наркотиков задержали в Астане

Как отмечают полицейские, цена изъятого наркотика на "черном рынке" составила бы около 2 млн тенге.

Фото: polisia.kz

Столичные полицейские задержали 29-летнюю горожанку, реализующую синтетический наркотик "мефедрон", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Установлено, что наркосбытчица продавала свой "товар" путем закладок. Тайники она оставляла в людных местах и скверах. При этом на "работу" девушка выезжала на собственном авто Lexus RX 300, передвигаясь по всему городу.

В ходе личного обыска у девушки изъяли 14 свертков с наркотическим средством. Кроме того, в ходе обыска автомашины было изъято еще 80 свертков, приготовленных для сбыта.

Сотрудники полиции установили тайники, из которых были изъяты закладки с наркотиками.

Установлено, что "синтетику" девушка получала через Telegram канал, затем расфасованный "товар" развозила по городу и получала деньги мобильными переводами. Общий вес мефедрона составил около 92 грамм или 370 разовых доз, что относится к особо крупному размеру.

Цена изъятого наркотика на "черном рынке" составила бы около 2 млн тенге.

В отношении астанчанки проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК. Задержанная водворена в изолятор временного содержания ДП Астаны.