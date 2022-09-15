Закладывал психотропные вещества на свидании с девушкой житель Кокшетау

Очередной закладчик психотропных веществ приговорен к длительному сроку заключения в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Преступная деятельность 25-летнего жителя Кокшетау началась в октябре прошлого года.

В поисках легкой наживы молодой человек через Telegram нашел профили и аккаунты распространителей запрещенных веществ. После предусмотрительно зарегистрировался в мессенджере, используя анкетные данные своей будущей супруги, которая ни о чем не подозревала.

Получив «работу» в качестве закладчика психотропных веществ, наркосбытчик «поднял» спрятанные заранее 30 свертков с запрещенным препаратом и, пригласив подругу в парк, во время прогулки успел сделать 3 закладки.

В тот же день акмолинца задержали сотрудники отдела по противодействию наркопреступности управления полиции Кокшетау.

Во время обыска горожанин добровольно выдал оставшиеся 27 пакетиков, в которых, как показала экспертиза, находились 13,8 грамма психотропных веществ, что относится к особо крупному размеру.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области признал виновным 25-летнего жителя Кокшетау и приговорил его к 10 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.