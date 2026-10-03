Заключай договор, работник!

Закон и Порядок
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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

С начала года по фактам нарушений и за разъяснениями норм трудового законодательства в департамент Комитета государственной инспекции труда по ЗКО поступило 2 049 обращений. Как отмечают в ведомстве, увеличение числа заявлений связано прежде всего с активизацией разъяснительной работы инспекции труда. В этом году, например, проведено 78 встреч с трудовыми коллективами.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При проверке 161 организации установлено 170 фактов несоб­людения трудовых отношений и 21 нарушение в области безо­пасности и охраны труда. По ним выдано 134 предписания, наложено 58 штрафов на более чем 12 млн тенге, вынесено предупреждение.

Одним из серьезных моментов остаются неформальные трудовые отношения, а также выплата части зарплаты в конверте. Несмотря на то что по закону допускать к работе можно лишь после заключения трудового договора, отдельные субъекты малого предпринимательства обходятся без него.

Это прежде всего риски для самого работника. Ему могут не выдать всю причитающуюся зарплату, не полностью перечис­лять обязательные пенсионные и социальные платежи. Он может столкнуться со сложностями при подтверждении периода и характера трудовой деятельности, оформлении ежегодного оплачиваемого отпуска или временной нетрудоспособности и получении других трудовых гарантий. Особенно остро это проявляется в случае несчастного случая на производстве или профзаболевания.

Нередки случаи, когда с полноценным работником заключают договор гражданско-правового характера. Это существенно снижает уровень правовых гарантий, поскольку договор ГПХ регулирует выполнение конкретной работы или оказание услуги, а не трудовые отношения между работником и работодателем.

– При трудовом договоре работнику предоставляется комплекс гарантий, включая право на оплачиваемый отпуск, компенсации и защиту, предусмотренные законодательством. Именно поэтому в 2026 году в Трудовой кодекс внесено правило, согласно которому не допускается заключение с физическим лицом договора ГПХ, если документ содержит хотя бы один из отличительных признаков трудового соглашения. При наличии таких признаков договор признается трудовым независимо от того, какое название ему дали стороны, – поясняет руководитель департамента Комитета государственной инспекции труда по ЗКО Асылулан Досжанов.

Отдельная задача – снижение уровня производственного травматизма. Только в этом году инспекторы провели 44 расследования несчастных случаев, из них 33 связаны с производством. Пять человек погибли, 21 получил тяжелые травмы. Причиной всех ЧП признан человеческий фактор: грубая неосторожность пострадавшего, неудовлетворительная организация производства работ, нарушения Правил дорожного движения, безопаснос­ти и охраны труда, эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования.

#ЗКО #трудовые отношения #закон и порядок

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