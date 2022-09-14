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Заключение Конституционного Совета Республики Казахстан от 13 сентября 2022 года № 2

«О проверке проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан» на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции Республики Казахстан»

Конституционный Совет Рес­публики Казахстан в составе Председателя К. А. Мами, членов Совета А. К. Даулбаева, В. А. Малиновского, Р. Ж. Мукашева, А. А. Темербекова и У. Шапак рассмотрел в открытом заседании обращение Президента Респуб­лики Казахстан К. К. Токаева о проверке на соответствие требованиям, установленным пунк­том 2 статьи 91 Конституции Республики Казахстан, проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан».

Заслушав сообщение докладчика – члена Конституционного Совета В. А. Малиновского, изучив материалы конституционного производства, проанализировав законодательство, Конституционный Совет Республики Казахстан

установил:

12 сентября 2022 года в соответствии с подпунктом 10-1)статьи 44 и пунктом 3 статьи 91 Конституции Республики Казах­стан Президент Республики Казахстан К. К. Токаев направил обращение в Конституционный Совет о рассмотрении на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Основного Закона, проекта Закона Респуб­лики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан» (далее – проект Закона).

Проанализировав нормы Основного Закона применительно к предмету обращения, Конституционный Совет исходит из следующего.

1. Представленный законопроект разработан исходя из Послания Президента Республики народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» (1 сентяб­ря 2022 года).

Проект Закона предусматривает внесение соответствующих взаимосвязанных поправок в пунк­ты 3 и 3-1 статьи 2, пункт 1 статьи 41, пункт 5 статьи 42, пункт 1 статьи 71 и пункт 2 статьи 91 Конституции, а также дополнение Основного Закона новой статьей 94-2, регламентирующей вопросы применения ограничения об однократности избрания на долж­ность Президента Республики.

2. За время своей деятельности предметом рассмотрения Конституционного Совета неоднократно выступали сущностные вопросы прямой демократии в качестве непременной конституционной ценности утверж­дения Республики Казахстан в качестве демократического правового государства, а также различные конкретные аспекты избирательного права и избирательной системы страны. В решениях Конституционного Совета разъяснялись правовые неопределенности, связанные с отношениями начала и прекращения мандата и деятельности Президента Республики, Пар­ламента и его Палат, депутатов; назначением внеочередных президентских выборов. С этой целью применялись установленные формы конституционного производства, включая дачу официального толкования норм Конституции, проверку на соответствие Конституции принятых Парламентом законов, предоставление заключений при внесении изменений и дополнений в Основной Закон.

Например, в нормативном постановлении Конституционного Совета от 31 января 2011 года № 2 было определено, что, будучи одной из основополагающих конституционных ценностей, акт волеизъявления народа обретает обязательную юридическую силу посредством голосования на респуб­ликанском референдуме либо на выборах Президента Республики и депутатов Парламента, периодически проводимых в стране;

воплощение воли народа в законах и иных важнейших государственных актах, а также постоянное совершенствование процедур влияния граждан на публичные институты, является действенной гарантией внут­ренней стабильнос­ти, экономического прогресса и улучшения благосостояния населения (послание Конституционного Совета от 19 июня 2014 года).

Непосредственное отношение к нынешнему предмету рассмот­рения имеют также правовые позиции и положения, изложенные в итоговых решениях Конституционного Совета (нормативные постановления от 9 апреля 2004 года № 5, от 19 авгус­та 2005 года № 5, от 24 февраля 2015 года №2, от 25 апреля 2019 года № 4, заключение от 4 мая 2022 года № 1 и другие).

3. Институт президентских и парламентских выборов представляет собой особую системообразующую конституционную ценность, пронизывающую все иные компоненты конституционной модели государственнос­ти, демократи­ческого правового государства и гражданского общества. В качестве таковой она выступает эффективным средством обновления важнейших органов государства. Тем самым укрепляется социальная основа Рес­публики, поддержка населением инициатив государственной власти.

При этом именно в период избирательных кампаний происходит активизация различных сегментов гражданского общест­ва, включая политические партии и иные общест­венные объе­динения, средства массовой информации и другие.

Повышается активность граж­дан, участвующих в выборах в качестве кандидатов, а также реализующих свое пассивное избирательное право.

В этих условиях все провозглашенные Конституцией Рес­публики Казахстан ценности должны действовать динамично и слаженно. Они призваны качественно выполнять возложенные на них функции для достижения национальных интересов в рамках основополагаю­щих принципов деятельности государства. Адекватно и синхронно, соглас­но стратегии и тактике возведения важнейших институтов государства должны применяться и институты непосредственной демократии, в частности, выборы.

Конституционный Совет считает, что предложение об установлении однократного семилетнего срока президентского мандата отвечает логике конституционных новелл, принятых 5 июня текущего года на республиканском референдуме, направленных на недопущение монополизации государственной власти. Данный срок будет применяться на равной основе ко всем лицам, избираемым на пост высшего должностного лица. С ним корреспондируется определение однократного восьмилетнего срока полномочий судей Конституционного Суда.

Изменения, вносимые в статью 2 Конституции, не затрагивают сущность конституционных ценностей, закрепленных в пункте 2 статьи 91 Основного Закона.

Исходя из изложенного, руководствуясь пунктом 2 статьи 72 и пунк­том 3 статьи 91 Конституции Рес­публики Казахстан, подпунктом 1) пункта 4 статьи 17, статьями ­31-33, 37 и подпунк­том 2) пункта 1 статьи 41 Конституционного закона Респуб­лики Казахстан от 29 декаб­ря 1995 года «О Конституционном Совете Республики Казахстан», Конституционный Совет Респуб­лики Казахстан

решил:

1. Признать проект Закона Рес­публики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан» соответствующим Конституции Республики Казахстан, в том числе требованиям, установленным пунк­том 2 статьи 91 Основного Закона.

2. Согласно пункту 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан заключение Конституционного Совета Республики Казахстан вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики, окончательным и обжалованию не подлежит.

3. Опубликовать настоящее заключение на казахском и русском языках в официальных респуб­ликанских печатных изданиях.

Конституционный Совет Республики Казахстан

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