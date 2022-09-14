Официально Заключение Конституционного Совета Республики Казахстан от 13 сентября 2022 года № 2 14 сентября 2022 г. 2:46 «О проверке проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан» на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции Республики Казахстан» Конституционный Совет Республики Казахстан в составе Председателя К. А. Мами, членов Совета А. К. Даулбаева, В. А. Малиновского, Р. Ж. Мукашева, А. А. Темербекова и У. Шапак рассмотрел в открытом заседании обращение Президента Республики Казахстан К. К. Токаева о проверке на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции Республики Казахстан, проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан». Заслушав сообщение докладчика – члена Конституционного Совета В. А. Малиновского, изучив материалы конституционного производства, проанализировав законодательство, Конституционный Совет Республики Казахстан установил: 12 сентября 2022 года в соответствии с подпунктом 10-1)статьи 44 и пунктом 3 статьи 91 Конституции Республики Казахстан Президент Республики Казахстан К. К. Токаев направил обращение в Конституционный Совет о рассмотрении на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Основного Закона, проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан» (далее – проект Закона). Проанализировав нормы Основного Закона применительно к предмету обращения, Конституционный Совет исходит из следующего. 1. Представленный законопроект разработан исходя из Послания Президента Республики народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» (1 сентября 2022 года). Проект Закона предусматривает внесение соответствующих взаимосвязанных поправок в пункты 3 и 3-1 статьи 2, пункт 1 статьи 41, пункт 5 статьи 42, пункт 1 статьи 71 и пункт 2 статьи 91 Конституции, а также дополнение Основного Закона новой статьей 94-2, регламентирующей вопросы применения ограничения об однократности избрания на должность Президента Республики. 2. За время своей деятельности предметом рассмотрения Конституционного Совета неоднократно выступали сущностные вопросы прямой демократии в качестве непременной конституционной ценности утверждения Республики Казахстан в качестве демократического правового государства, а также различные конкретные аспекты избирательного права и избирательной системы страны. В решениях Конституционного Совета разъяснялись правовые неопределенности, связанные с отношениями начала и прекращения мандата и деятельности Президента Республики, Парламента и его Палат, депутатов; назначением внеочередных президентских выборов. С этой целью применялись установленные формы конституционного производства, включая дачу официального толкования норм Конституции, проверку на соответствие Конституции принятых Парламентом законов, предоставление заключений при внесении изменений и дополнений в Основной Закон. Например, в нормативном постановлении Конституционного Совета от 31 января 2011 года № 2 было определено, что, будучи одной из основополагающих конституционных ценностей, акт волеизъявления народа обретает обязательную юридическую силу посредством голосования на республиканском референдуме либо на выборах Президента Республики и депутатов Парламента, периодически проводимых в стране; воплощение воли народа в законах и иных важнейших государственных актах, а также постоянное совершенствование процедур влияния граждан на публичные институты, является действенной гарантией внутренней стабильности, экономического прогресса и улучшения благосостояния населения (послание Конституционного Совета от 19 июня 2014 года). Непосредственное отношение к нынешнему предмету рассмотрения имеют также правовые позиции и положения, изложенные в итоговых решениях Конституционного Совета (нормативные постановления от 9 апреля 2004 года № 5, от 19 августа 2005 года № 5, от 24 февраля 2015 года №2, от 25 апреля 2019 года № 4, заключение от 4 мая 2022 года № 1 и другие). 3. Институт президентских и парламентских выборов представляет собой особую системообразующую конституционную ценность, пронизывающую все иные компоненты конституционной модели государственности, демократического правового государства и гражданского общества. В качестве таковой она выступает эффективным средством обновления важнейших органов государства. Тем самым укрепляется социальная основа Республики, поддержка населением инициатив государственной власти. При этом именно в период избирательных кампаний происходит активизация различных сегментов гражданского общества, включая политические партии и иные общественные объединения, средства массовой информации и другие. Повышается активность граждан, участвующих в выборах в качестве кандидатов, а также реализующих свое пассивное избирательное право. В этих условиях все провозглашенные Конституцией Республики Казахстан ценности должны действовать динамично и слаженно. Они призваны качественно выполнять возложенные на них функции для достижения национальных интересов в рамках основополагающих принципов деятельности государства. Адекватно и синхронно, согласно стратегии и тактике возведения важнейших институтов государства должны применяться и институты непосредственной демократии, в частности, выборы. Конституционный Совет считает, что предложение об установлении однократного семилетнего срока президентского мандата отвечает логике конституционных новелл, принятых 5 июня текущего года на республиканском референдуме, направленных на недопущение монополизации государственной власти. Данный срок будет применяться на равной основе ко всем лицам, избираемым на пост высшего должностного лица. С ним корреспондируется определение однократного восьмилетнего срока полномочий судей Конституционного Суда. Изменения, вносимые в статью 2 Конституции, не затрагивают сущность конституционных ценностей, закрепленных в пункте 2 статьи 91 Основного Закона. Исходя из изложенного, руководствуясь пунктом 2 статьи 72 и пунктом 3 статьи 91 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 4 статьи 17, статьями 31-33, 37 и подпунктом 2) пункта 1 статьи 41 Конституционного закона Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года «О Конституционном Совете Республики Казахстан», Конституционный Совет Республики Казахстан решил: 1. Признать проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан» соответствующим Конституции Республики Казахстан, в том числе требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Основного Закона. 2. Согласно пункту 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан заключение Конституционного Совета Республики Казахстан вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики, окончательным и обжалованию не подлежит. 3. Опубликовать настоящее заключение на казахском и русском языках в официальных республиканских печатных изданиях. Конституционный Совет Республики Казахстан