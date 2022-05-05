Законы
Заключение Конституционного Совета Республики Казахстан от 4 мая 2022 года № 1
1. Признать проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» соответствующим Конституции Республики Казахстан, в том числе требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Основного Закона.
2. Согласно пункту 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан заключение Конституционного Совета Республики Казахстан вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики, окончательным и обжалованию не подлежит.
3. Опубликовать настоящее заключение на казахском и русском языках в официальных республиканских печатных изданиях.
Конституционный Совет