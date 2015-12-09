Заключенные малавийской тюрьмы стали номинантами на "Грэмми"

В мире
Группа заключенных тюрьмы строгого режима "Зомба" в Малави попала в список номинантов на музыкальную премию "Грэмми", передает Kazpravda.kz со ссылкой на lifenews.ru.

Их альбом I Have No Everything Here претендует на получение награды в категории "Лучший альбом в жанре world music". 

По мнению критиков, музыка ансамбля Zomba Prison Project проста, но красива.

Большинство песен исполнены на местном языке чичева, а некоторые из них носят глубокий социальный характер. Так, например, одна из композиций называется I See the Whole World Dying of AIDS ("Я вижу, весь мир умирает от СПИДа"). Стоит заметить, что Малави занимает десятое место в мире по числу зараженных ВИЧ. В стране инфицирован каждый девятый житель.

Большинство заключенных тюрьмы "Зомба" отбывают пожизненное заключение, в том числе по обвинению в гомосексуальных связях и занятиях черной магией. Некоторые из них проводят в тюрьме годы, ожидая справедливого разбирательства по своим делам. При этом, по статистике, ежегодно от различных болезней умирает каждый двадцатый обитатель тюрьмы.

Альбом доступен для платного скачивания в ITunes, Amazon, и Bandcamp. Отмечается, что средства, полученные от его распространения, авторы тратят на услуги юристов для заключенных.

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