Заключенные малавийской тюрьмы стали номинантами на "Грэмми"

Группа заключенных тюрьмы строгого режима "Зомба" в Малави попала в список номинантов на музыкальную премию "Грэмми", передает Kazpravda.kz со ссылкой на lifenews.ru.
Их альбом I Have No Everything Here претендует на получение награды в категории "Лучший альбом в жанре world music".
По мнению критиков, музыка ансамбля Zomba Prison Project проста, но красива.
Большинство песен исполнены на местном языке чичева, а некоторые из них носят глубокий социальный характер. Так, например, одна из композиций называется I See the Whole World Dying of AIDS ("Я вижу, весь мир умирает от СПИДа"). Стоит заметить, что Малави занимает десятое место в мире по числу зараженных ВИЧ. В стране инфицирован каждый девятый житель.
Большинство заключенных тюрьмы "Зомба" отбывают пожизненное заключение, в том числе по обвинению в гомосексуальных связях и занятиях черной магией. Некоторые из них проводят в тюрьме годы, ожидая справедливого разбирательства по своим делам. При этом, по статистике, ежегодно от различных болезней умирает каждый двадцатый обитатель тюрьмы.
Альбом доступен для платного скачивания в ITunes, Amazon, и Bandcamp. Отмечается, что средства, полученные от его распространения, авторы тратят на услуги юристов для заключенных.
Их альбом I Have No Everything Here претендует на получение награды в категории "Лучший альбом в жанре world music".
По мнению критиков, музыка ансамбля Zomba Prison Project проста, но красива.
Большинство песен исполнены на местном языке чичева, а некоторые из них носят глубокий социальный характер. Так, например, одна из композиций называется I See the Whole World Dying of AIDS ("Я вижу, весь мир умирает от СПИДа"). Стоит заметить, что Малави занимает десятое место в мире по числу зараженных ВИЧ. В стране инфицирован каждый девятый житель.
Большинство заключенных тюрьмы "Зомба" отбывают пожизненное заключение, в том числе по обвинению в гомосексуальных связях и занятиях черной магией. Некоторые из них проводят в тюрьме годы, ожидая справедливого разбирательства по своим делам. При этом, по статистике, ежегодно от различных болезней умирает каждый двадцатый обитатель тюрьмы.
Альбом доступен для платного скачивания в ITunes, Amazon, и Bandcamp. Отмечается, что средства, полученные от его распространения, авторы тратят на услуги юристов для заключенных.