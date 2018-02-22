Заключенные вырвались из камеры и спасли умирающего охранника в США
Бывший надзиратель из американского города Уэтерфорд, штат Техас, поблагодарил заключенных, которые помогли ему при инфаркте, сообщает Lenta.ru со ссылкой на WFAA.
Гэри Гримм потерял сознание, когда охранял камеру в здании окружного суда в июне 2016 года. Заключенные заметили, что охраннику плохо, стали колотить по стенам и кричать. Не дождавшись реакции, они вырвались из камеры и привлекли внимание помощников шерифа, которые вызвали скорую помощь.
Гримм не успел лично поблагодарить заключенных, которые спасли ему жизнь. К тому времени, когда он выписался из больницы, их перевели в другие места лишения свободы. Спустя два с половиной года бывший надзиратель рассказал об этом случае на телевидении и воспользовался возможностью, чтобы сказать своим спасителям спасибо.
"Если бы они хотели причинить мне вред, достаточно было просто сидеть и ничего не делать", – утверждает Гримм. По его словам, заключенные могли убить его или взять в заложники и сбежать, но вместо этого отнеслись к нему как к человеку.
"Меня не волнует, принимают они наркотики, подделывают чеки или насилуют детей, – говорит он. – Они все равно люди. Мне не должно нравиться то, что они делают, я им не судья и не присяжные".
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