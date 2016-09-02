Заключительные съемки художественного фильма "АМРЕ" прошли на джайляу Ушконыр

Заключительные съемки художественного фильма "АМРЕ", посвященного триумфу Амре Кашаубаева в Париже в 1925 года, прошли в Алматинской области, на джайляу Ушконыр, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу АО "Казахфильм".
"Фильм "АМРЕ" – один из первых проектов, реализованных в рамках нового формата копродукции Казахстан – США. Мы очень хотим, чтобы нашу культуру, нашего Амре и нашу домбру знали не только в нашей стране, но и во всем мире. Картину планируем выпустить в международный прокат в 2017 году", – сказала исполнительный продюсер Аня Чакиртова.
Фильм повествует о яркой, но короткой и таинственно оборвавшейся жизни казахского самородка – драматического тенора Амре Кашаубаева. Именно он первым в мире представил европейской публике вокально-исполнительское искусство казахов и национальный инструмент – домбру на Всемирном музыкальном конкурсе в Париже в 1925 году, где 36-летний Амре, как артист делегации СССР, произвел фурор, завоевал II место и серебряную медаль. Фильм также расскажет о роковой встрече Амре и Мустафы Чокая, о знакомстве Амре с джазовым гением Джорджем Гершвиным и об испытаниях, которые ждали Кашаубаева на родине после возвращения.
В фильме прозвучат казахские песни из репертуара Амре: "Балқадиша", "Сұржекей", "Үш дос", "Дударай", "Жалғыз арша", "Бес қарагер", "Ағаш аяқ" и "Əй-əй бөпем".
Международную съемочную группу возглавил американский режиссер-постановщик Джеф Веспа, оператор – Максим Осадчий ("9 рота", "Сталинград"). Автор сценария – Бенжамин А. ван дер Вин. Главные роли в фильме достались казахстанским звездам Санжару Мадиеву (Амре) и обладателю приза за лучшую мужскую роль Московского кинофестиваля Еркебулану Даирову (Мустафа Чокай).
В съемках также приняли участие популярный британский актер Бен Алдридж, американская актриса Эбби Корниш, известная по фильму "Область тьмы" и другие.
Исполнительные продюсеры картины – Асет Кенжебаев и Анна Чакиртова. Исторический консультант – автор нескольких книг об Амре Кашаубаеве – заслуженный деятель РК Жаркын Шакаримов. Музыкальный продюсер – автор и руководитель проекта "The Magic of Nomads" Газиза Габдрахимова. Художник-постановщик – Екатерина Залетаева, художники по костюмам – Асель Шалабаева и Дайва Петрулите.
Напомним, АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова, кинопродюсер и инвестор Алидар Утемуратов совместно с голливудскими продюсерами Кери Гранатом и обладателем премии "Оскар" Эдом Джонсом по заказу Министерства культуры и спорта РК приступили к реализации кинопроекта под рабочим названием "АМРЕ", съемки которого стартовали в Латвии (Рига) 23 июля.