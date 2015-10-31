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​Закон для всех один
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

По данному факту состоялось служебное расследование. Его заключение рассмотрела дисциплинарная комиссия ДВД, по рекомендации которой подполковник полиции и уволен. Несмотря на то что выслуга офицера составляет более двадцати лет, полицейского лишили и права выхода на пенсию из органов внутренних дел. Более того, за нарушение части 1 статьи 608 КоАП РК (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) в отношении данного сотрудника возбуждено административное производство, которое направлено в суд.

Как сообщила руководитель пресс-службы ДВД области Баян Магзумова, это уже четвертый официально зарегистрированный случай в области, когда за рулем автотранспорта оказываются нетрезвые сотрудники ОВД. Все они уволены из органов за дискредитацию полиции. Так руководство департамента борется за чистоту своих рядов.

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