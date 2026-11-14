Закон един для всех: в Астане прошла международная конференция о правопорядке

Закон и Порядок

В Астане прошла международная научно-практическая конференция «Конституционный принцип «Закон и Порядок» в современной правовой системе: вызовы, инновации и решения»

Фото: Генпрокуратура

Участники обсудили укрепление законности, защиту прав граждан и применение современных технологий в борьбе с преступностью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

С приветственными словами к участникам обратились Первый заместитель Премьер-Министра Нурлыбек Налибаев, председатель Высшего Судебного Совета Дмитрий Малахов и председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов. От международных организаций выступили заместитель Постоянного представителя Программы развития ООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов, глава Офиса программ ОБСЕ в Астане Алексей Рогов и Региональный представитель Управления ООН по наркотикам и преступности Оливер Штольпе.

В мероприятии приняли участие представители Совета Безопасности, депутаты Курултая, Министр науки и высшего образования и Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан. Среди зарубежных гостей - ректор Университета прокуратуры Российской Федерации и президент Академии юстиции Турции. Мероприятие также посетили судьи, сотрудники государственных органов, ректоры правоохранительных и других вузов страны, ведущие ученые-правоведы.

Организаторы поставили задачу обменяться международным опытом и выработать практические рекомендации. Речь идет о совершенствовании законодательства и правоприменительной практики, а также об укреплении правопорядка в условиях современных вызовов.

Открывая пленарное заседание, Берик Асылов отметил, что принятие новой Конституции открыло возможности для дальнейшего развития страны, укрепления государственности, защиты прав граждан и совершенствования правовой системы.

«Идеология „Закон и Порядок“ закреплена в ее преамбуле и основополагающих принципах. Она предполагает не только укрепление законности и обеспечение общественной безопасности со стороны государственных органов, но и повышение правосознания каждого гражданина за соблюдение правопорядка», — пояснил Генеральный Прокурор.

По его словам, органы прокуратуры играют значимую роль в продвижении этой идеологии, а залогом успеха станет консолидация усилий всех правоохранительных и заинтересованных государственных органов.

«Реализация данного принципа обеспечивается последовательным и бескомпромиссным пресечением любых проявлений противоправного поведения, в том числе со стороны должностных лиц. Закон един для всех, а принцип неотвратимости ответственности действует независимо от занимаемой должности и положения в обществе», — подчеркнул Берик Асылов.

Генеральный Прокурор напомнил, что в недавнем Послании народу Казахстана Глава государства назвал цифровую трансформацию и внедрение искусственного интеллекта стратегическими задачами.

«Поэтому мы обязаны делать ставку на современные технологии, аналитические системы и прогнозирование рисков», — заявил он.

На конференции представили IT-продукты органов прокуратуры и отечественных компаний. С их помощью спецпрокуроры в этом году установили местонахождение активов в иностранных юрисдикциях на сумму 20 млн долларов США. Значительную часть этих средств составляет криптовалюта, а их обнаружение позволило добиться возмещения ущерба, причиненного государству.

Участники обсудили механизмы совместной работы, обмена информацией и координации усилий правоохранительных органов разных стран. Это направление закрепили подписанием Соглашения о взаимопонимании между Академией правоохранительных органов и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ).

Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре также подписала соглашение о сотрудничестве с Европейской организацией публичного права (EPLO). Еще один документ она заключила с Академией правосудия при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан. Подписанные соглашения призваны усилить взаимодействие и помочь совместно противостоять современным угрозам.

#прокуратура #форум #IT-продукты

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