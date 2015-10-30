Законы
Закон
Закон Республики Казахстан
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

Закон Республики Казахстан
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации

Закон Республики Казахстан
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры и историко-культурного наследия

Закон Республики Казахстан
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты населения

Закон Республики Казахстан
О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О государственных символах Республики Казахстан»

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