«Закон и Порядок»: курс на Справедливый и Безопасный Казахстан

Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» на фоне состоявшихся конституционных реформ приобретает особую значимость, формируя глобальные для страны приоритеты на новом этапе государственного строительства.

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

Глава государства четко обозначил курс страны и контуры ее будущего, в котором открываются новые перспективы для совершенствования системы госуп­равления, роста экономики, модернизации инфраструктуры, улучшения инвестиционного климата и развития бизнеса. Все намеченные векторы объединяет конституционный ориентир – повышение благосостояния народа.

Фундаментом глубоких институциональных, социально-экономических и правовых преоб­разований является народная Конституция, которая, как подчеркнул Президент в Послании, придала большой импульс кардинальному обновлению политической архитектуры, формированию новых институтов власти в стране.

Послание задает стратегичес­кую рамку для перехода к масштабному инфраструктурному обновлению страны. Президент обратил внимание на необходимость качественного и ускоренного строительства дорог, логистических центров, поручил возвести во всех регионах объекты образования, спорта, культуры, обеспечения чистой питьевой водой, перинатальные центры, больницы, станции скорой медицинской помощи, детские реабилитационные центры и спортзалы для детей с особыми потребностями.

В развитие отмеченных приоритетов Президент предложил 2027-й объявить Годом Всенародной большой стройки. Мы подошли к нему, уже имея достаточный опыт сопровождения возведения за счет возвращенных активов социально значимых объектов, призванных служить интересам граждан. Все они завершаются быстро и качественно, без бюрократических проволочек для подрядчиков. Надзор обеспечивается за всем циклом строительства, как говорится, с момента заложения первого кирпичика.

Ярким примером является открытие на этой неделе нового Центра гематологии в Усть-Каменогорске – это межрегиональный специализированный комплекс для взрослых и детей из Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей и области Абай. Его уникальность в том, что в одном месте будет сосредоточен полный цикл помощи пациентам с заболеваниями крови – от высокоточной диагностики и лечения до трансплантации костного мозга, реабилитации и дальнейшего наблюдения.

Здесь предусмотрены молекулярно-генетическая и цитогенетическая диагностика, отделение трансплантации костного мозга, центр трансфузиологии, а также централизованное приготовление препаратов для химиотерапии. Особое значение имеет оказание специализированной помощи по детской гематологии и трансплантации костного мозга – такой сегодня в этих трех регионах нет.

В Шымкенте в этом году введено в эксплуатацию современное общежитие на 300 мест для специального комплекса «Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж», где обучаются дети с особыми образовательными потребностями. В Акмолинской области открыты такие крупные спортивные объекты, как детско-юношеская спортивная школа в Зеренде и спортивный комплекс «Көкше Арена».

Завершена реконструкция трех аэропортов – в Павлодаре, Аркалыке и Балхаше. Всего на сегодня из 466 запланированных к строительству объектов уже завершено 383, в том числе в сфере водоснабжения – 194, здравоохранения – 169, образования – 11, спорта, транспорта и инфраструктуры – по три.

В реализацию Послания вышеуказанный опыт сопровождения строительства мы распространим во взаимодействии с уполномоченными органами на все объекты инфраструктурного развития.

Важно отметить, что в Послании Президент остановился на необходимости укрепления механизмов поддержки предпринимателей и принятия мер по ограждению их от чрезмерного давления со стороны контролирующих органов, а также от необоснованного уголовного преследования.

Глава государства подчерк­нул, что «защита бизнеса – это укрепление суверенитета нацио­нальной экономики», назвав незаконное препятствование деятельности предпринимателей преступлением против государства, и дал ряд конкретных поручений, в том числе по дальнейшей декриминализации экономичес­ких правонарушений и введению моратория на проверки бизнеса. В этом направлении прокуратурой последовательно принимается комплекс мер для снижения давления со стороны правоохранительных органов и исключения необоснованного вовлечения предпринимателей в уголовную орбиту.

Нами осуществляется еже­дневный мониторинг и проверка обоснованности и законности зарегистрированных уголовных дел и санкционирования судами следственных действий, а также мер принуждения в отношении предпринимателей. Сохраняется динамика снижения регистрации уголовных дел в отношении предпринимателей (со 134 до 104).

С учетом наработанного опыта мы готовы внести выверенные предложения по декриминализации экономических правонарушений. Действительно, потенциал дальнейшей гуманизации уголовного законодательства в этой сфере сегодня значительно вырос на фоне развития цифрового администрирования уполномоченных органов.

Также прокуратура продолжит системную работу по защите прав инвесторов и сопровождению инвестиционных проектов. На сегодня под сопровождением прокуроров находится 3,5 тыс. проектов на 105 трлн тенге. Эффективным способом защиты прав инвесторов стал «прокурорский фильтр». В результате восстановлены права 2 080 инвесторов, разрешено 670 проблемных кейсов. Здесь полагаем весьма важным тезис Главы государства о том, что «инвестиционные интересы всех солидных и честных предпринимателей гарантированы самой сильной, надежной правовой защитой – Конституцией».

В числе приоритетов, озвученных в Послании, особое место занимает соблюдение конституционного принципа «Закон и Порядок», имеющего фундаментальное значение для дальнейшего развития страны. Его последовательная реализация оказывает мультипликативный эффект: для гражданина – это возможность спокойно жить и работать, уверенность в завтрашнем дне, для бизнеса – защищенность собственности и понятные правила, для страны – новые проекты, рабочие места и рост экономики.

Недавно Госдепартамент США отнес Казахстан к категории наи­более безопасных стран для туризма. В мировых рейтингах паспортов казахстанский паспорт сегодня является самым сильным в Центральной Азии.

В международном исследовании уровня субъективного благополучия World Happiness Report наша страна заняла 33-е место среди 147 государств. Это на сегодня наш лучший результат в данном рейтинге. Еще примечательнее то, что по показателю, отражающему возможности человека рассчитывать на помощь близких и окружающих в трудной ситуации, мы вошли в число мировых лидеров. Это еще одно свидетельство ценности солидарности и взаимопомощи в нашем обществе.

По данным Правительства, в 2025-м Казахстан посетили почти 12 млн иностранных туристов, а объем инвестиций в сферу туризма вырос за год на 32,6%, составив 1,26 трлн тенге. Разумеется, эти показатели формируются под влиянием комплекса факторов: развития инфраструктуры, транспортной доступности и так далее. Безопасность и защищенность также являются важными характеристиками среды, в которой развивается туризм и другие отрасли экономики.

За этими достижениями – совместная работа правоохранительных и других заинтересованных госорганов. Мы последовательно меняем подходы в данной работе, действуя на упреждение, широко внедряя модели более глубокого и системного анализа угроз законности на основе прогрессивных методов и цифровых инструментов, позволяющих оперативнее изучать и обрабатывать информацию, выявлять нетипичные ситуа­ции, обнаруживать взаимосвязи между событиями и определять наиболее эффективные решения для усиления профилактики преступности.

Например, на этих принципах построен проект «Айқын нәтиже», который мы впервые реализовали в столице и сегодня масштабируем совместно с МВД и акиматами в регионах страны. Мы объединили криминальную аналитику, инфраструктуру и с помощью ИИ определили проблемные участки, где был риск нарушений общественного порядка. В результате установлено около 4,2 тыс. новых точек уличного освещения и около 4 тыс. камер видеонаблюдения.

В рамках проекта Генеральной прокуратуры «Саналы ұрпақ» за 10 месяцев проведено 19 тыс. рейдов, на профилактический учет поставлено 4 тыс. подростков, в ночное время в развлекательных заведениях выявлено 2,4 тыс. детей, у 304 кафе отозваны лицензии на реализацию алкоголя. Подростковая преступность снизилась на 7%.

В соответствии с поручениями Главы государства сформирована многоуровневая система защиты граждан от интернет-мошенничества. Приняты законодательные, организационные и технологичес­кие меры. Усилены требования к онлайн-кредитованию и ужесточено регулирование услуг связи.

Впервые за последние годы удалось переломить тенденцию роста интернет-мошенничеств, и за девять месяцев 2026-го усилия­ми заинтересованных органов добились снижения этих правонарушений на 22% (с 20 387 до 15 819), в том числе стало меньше кредитных мошенничеств (-62%), мошенничеств по телефону (-31%) и через онлайн-покупки (-34%).

В рамках работы по раннему выявлению криминальных угроз активно внедряются цифровые технологии и искусственный интеллект. При Генеральной прокуратуре действует Центр прогнозирования преступных угроз, который анализирует большие данные нашей правовой статистики, мониторит зарубежное и внутреннее медиапространство с целью предупреждения о рисках для нашего общества.

В целом можно констатировать, что сегодня уровень насилия снижается, меньше таких опасных преступлений, как убийства, разбойные нападения, хулиганства. И это, безусловно, достигается благодаря трансформации общест­венного сознания, утверждению принципов верховенства закона и порядка и цифровизации. Для граждан ведем широкую разъяс­нительную работу о новых преступных схемах и угрозах.

В Послании Президент уделил внимание вопросам защиты интересов учителей и уважительного отношения к педагогам, отметив необходимость принятия мер по снижению нагрузки и укреплению авторитета преподавателей. Эти важные акценты подчеркивают, что уважение к учителю, признание его общественной роли и обеспечение безопасности педагогов являются необходимым условием воспитания образованного, ответственного и законопослушного молодого поколения казахстанцев и неотъем­лемой частью формирования у них нравственных ориентиров в духе принципов «Адал Азамат».

Мы уделяем особое внимание подрастающему поколению. Правовая культура формируется в семье, школе, общественной среде. Молодежь сегодня активная и, главное, неравнодушная. Мы видим это в своей ежедневной работе. Они поддерживают многие наши инициативы и участвуют в продвижении идеологии «Закон и Порядок».

Во многих регионах прокуроры реализуют проекты, направленные на повышение знаний и навыков безопасного поведения детей. По поручению Главы государства с нового учебного года в школах введены обязательные курсы «Основы Конституции» и «Закон и Порядок». Такой проект мы запускали в Алматинской области, а затем распространяли его в других регионах.

Проводимые нами регулярно по всей стране такие акции, как «Халық заңгері», «День открытых дверей», «Правовая аптека» и другие, позволяют не только оказывать правовую помощь людям в решении проблем, но и формировать привычку знать и защищать свои права законным путем.

В рамках реализации концепции «Таза Қазақстан» во всех регио­нах ведутся рейды по выяв­лению загрязнения общественных территорий, повреждения зеленых насаждений и коммунальной инфраструктуры. Совместно с госорганами выявлено свыше 120 тыс. административных правонарушений.

Внедряются цифровые инструменты экологического контроля. К примеру, благодаря разработанной нами цифровой платформе «TazaQala» для выявления стихийных свалок в городе Алматы в течение этого месяца выявлено 260 свалок, из которых 135 уже ликвидировано.

Мы находимся на рубеже исторических перемен. Реализация обозначенных Президентом прио­ритетов и задач требует от нас последовательной и скоординированной работы, главным критерием которой станут конкретные результаты, отвечающие интересам общества и государства. Убежден, что мы достигнем поставленных целей, строго следуя конституционному принципу «Закон и Порядок», как незыблемой основы Справедливого, Сильного, Чистого и Прогрессивного Казахстана.