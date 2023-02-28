Закон к браконьерам суров. Но прежде нарушителей надо задержать. А кто будет их задерживать, если материально-техническая база природоохранных служб оставляет желать лучшего?

Недавно инспекторами природоохранной полиции совместно с сотрудниками регионального управления «Охотзоопром» в Мойынкумском районе пойманы два браконьера.

– Факт установлен в ходе рес­публиканской акции «Сайгак» на территории Андасайского государственного природного заказника, – сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции области Гульсара Мухтаркулова. – Во время задержания у двух местных жителей в возрасте 23 и 24 лет обнаружена туша сайгака. Правонарушителей застали в момент ее разделывания. На месте также найдены и изъяты два охотничьих гладкоствольных ружья, патроны к ним и нож. По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемые полностью признали вину.

За незаконную охоту на зайцев в Сарысуском районе работниками специализированной оперативной службы «Сапсан» областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования задержан гражданин Д. В ходе дознания составлен протокол за отстрел без соответствующего разрешения, наложен штраф за причиненный ущерб. Из-за отсутствия документов на охотничье ружье оно было изъято и передано в районный отдел полиции.

На особо охраняемой природной территории «Умбет» района Т. Рыскулова задержали гражданина М., 1973 года рождения, за незаконную охоту на птиц. Убито семь фазанов. Правонарушитель не смог предъявить на месте происшествия соответствующие документы на оружие, оно было тоже изъято. Собранные по данному факту документы направлены в районный суд.

За прошлый год службой «Сапсан» проведено 160 рейдов. За нарушение требований природоохранного законодательства составлено 175 протоколов, наложены штрафы и выданы предупреждения на разных уровнях. С задержанных взыскано более 2 млн 142 тыс. тенге. За нарушение требований пользования животным миром и правил охоты составлено 78 административных протоколов и возбуждено одно уголовное дело. У задержанных изъято 63 охотничьих ружья, из них 39 нигде не зарегистрированных и 4 находящихся в розыске. Все они переданы в районные отделения полиции. По факту незаконного отлова животных возбуждено девять административных дел.

Немало проблем доставляют и не соблюдающие правила любители рыбной ловли. На них выписан 61 административный протокол, составлены акты по четырем фактам. Изъяты две остроги, четыре лодки, сетка длиной 1 000 м, а также 80 кг рыбы…

Продолжают регистрировать и случаи незаконной вырубки саксаула. Инспекторами установлено семь таких фактов. А ведь эти деревья, находящиеся под защитой государства, являются, по сути, единственным препятст­вием на пути опустынивания и деградации земель, которым подвержено не менее 80% территории страны. В регионе эти процессы особенно прогрессируют в Мойынкумском и Шуском районах, где имеются обширные песковые зоны. Но некоторые люди, к сожалению, живут одним днем и не задумываются о последствиях, которые могут быть катастрофическими.

– Браконьерство имеет как глобальный, так и региональный масштаб, – отметил заместитель постоянного представителя Прог­раммы развития ООН в Казах­стане Сухроб Ходжиматов. – Мне довелось общаться с егерями и другими работниками Аксу-Жабаглинского и Каратауского заповедников. Исходя из их слов, можно сделать вывод, что в целом ситуация с браконьерством на их территориях постепенно нормализуется. Это не может не радовать. Думаю, свою роль сыграли не только действия правоохранительных органов и законодательство, но и само общество. Хочется верить, что сегодня стало больше тех, кто считает браконь­ерство чем-то неприемлемым и аморальным.

Увы, те, кто занимаются недобросовестным промыслом, и просто любители острых ощущений не перестают доставлять забот региональному природоохранному ведомству, нарушая закон на территории десяти особо охраняемых природных зон.

Стало известно, что начата работа по созданию еще трех местных природных объектов: «Мерке», «Сулутор-Ботамойнак» и «Бетпакдала». А это значит, что ареал ныне редких и исчезающих видов животных, птиц, рыб и растений, находящихся под защитой государства, значительно расширится. Прибавится и работы защитникам природы.

В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования уверены, что их деятельность была бы в разы продуктивнее, если улучшить материально-техническую базу, которая давно нуждается в совершенствовании и обновлении. К примеру, состоящие на балансе автомобили марки «УАЗ» часто ломаются, возникают трудности с их ремонтом. Оперативникам нужны новые внедорожники. Не хватает специального оборудования, в частности современных управляемых дронов.