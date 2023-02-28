Закон к браконьерам суров. Но прежде нарушителей надо задержать. А кто будет их задерживать, если материально-техническая база природоохранных служб оставляет желать лучшего?
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Михаил Тё, Жамбылская область
По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, за прошлый год в государственном лесном фонде и резервном фонде охотничьих угодий и рыбного хозяйства проведено около 1 750 рейдов, в результате которых по фактам нарушения лесного законодательства, правил охоты, рыболовства и хранения рыбных запасов составлено 638 протоколов. Наложенный штраф – свыше 7 млн 188 тыс. тенге, из которых 6 млн 964 тыс. тенге уже взыскано.