Закон о племенном животноводстве и обороте биотоплива подписал президент

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства и оборота биотоплива», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Текст Закона публикуется в печати.

Документ нацелен на дальнейшую модернизацию и цифровизацию агропромышленного комплекса, повышение эффективности и конкурентоспособности в области племенного животноводства, расширение сферы использования биоэтанола и другое.