Закон о поощрении и взаимной защите инвестиций между Казахстаном и Эстонией подписал Назарбаев

Фото с сайта akorda.kz

Президент Нурсултан Назарбаев подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Эстонской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций", передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Соглашение было подписано в Таллине 20 апреля 2011 года.

Стороны поощряют и создают благоприятные условия инвесторам другой стороны для осуществления инвестиций на своей территории в соответствии со своим национальным законодательством. В целях поощрения взаимных инвестиционных потоков Казахстан и Эстония прилагают усилия для информирования друг друга о своих инвестиционных возможностях. Также страны должны оказывать на своей территории полную защиту и безопасность инвестиций и доходов инвесторов.

Соглашение распространяется на инвестиции, осуществленные до или после вступления в силу настоящего документа, но не применяется в отношении любого инвестиционного спора, который может возникнуть до его вступления в силу.

Кроме этого, соглашением предусмотрена выплата компенсации инвестору при экспроприации его инвестиций. Компенсация должна составлять справедливую рыночную стоимость экспроприированных инвестиций и выплачиваться без задержки, эффективно реализоваться и свободно переводиться.

С полным текстом Закона можно ознакомится в печатных изданиях.