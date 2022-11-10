Общество Закон «Об амнистии» имеет важное политическое значение не только для самих амнистированных, но и для всех граждан страны 10 ноября 2022 г. 0:00 Амир Умаров, заместитель руководителя Национального центра по правам человека Такой акт гуманизма консолидирует наше общество. Согласен с Главой государства: большинство из тех, кто попадает под амнистию, были подвержены влиянию толпы, не имеют отношения к организации этих массовых беспорядков. Кроме того, среди них были те, у кого нет постоянного места работы, отсутствует стабильный доход. А ведь люди, которые попали в места лишения свободы, не имея криминального опыта, могут стать потенциальными преступниками в будущем. Среди них много молодых ребят, студентов, они чьи-то дети. Был проведен достаточно глубокий анализ, чтобы в перечень статей не вошли те, которые по своей тяжести и общественной опасности могут создать определенный резонанс в обществе. В законе четко определен круг лиц, не попадающих под амнистию: это те, кто организовывал беспорядки, совершил террористические или экстремистские преступления. Немаловажно, что заключительные нормы закона возлагают на Правительство задачу о социализации амнистированных. Что это значит? В первую очередь это трудоустройство, помощь людям, которые не имеют постоянного места жительства, соцпомощь. Этим будут заниматься местные исполнительные органы. Государство предлагает простить тех людей, которые совершили преступления по неосторожности. Если мы будем ссылаться на Уголовный кодекс, то это когда у человека отсутствовал прямой умысел совершить акт, который бы привел к общественно опасным последствиям. Закон распространяется только на определенный круг лиц – по времени (с 4 по 7 января) и месту. Других граждан, которые совершили преступления, не связанные с январскими событиями, он обходит. Главный посыл закона для общества в том, что государство не позиционирует себя как карательный орган и имеет право на сострадание. Мы понимаем, что бывают моменты, когда человек может оступиться. Но при этом надо понимать, что больше таких снисхождений не будет.