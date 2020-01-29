За последние 5 лет среди военных заметно поубавилось проявлений криминала. Более чем в 2,5 раза стало меньше случаев дедовщины и превышения власти командирами. В 5 раз сократилось число самоволок и в 14 раз – дезертирства. В 7 раз снизилось число тяжких преступлений, в 14,5 раза – групповых преступлений с участием военнослужащих. Сократилось количество таких общественно опасных преступлений, как убийства, разбои, грабежи, изнасилования, причинение тяжких телесных повреждений.

Как отметил начальник Восточного регионального военно-следственного управления МВД РК подполковник Мухамед-Кали Карсыбеков, военнослужащие – часть общества. Процессы, затрагивающие всю страну, обязательно касаются и военных. Если в лихие 1990-е годы в целом в обществе отмечался всплеск преступности, то по мере того, как жизнь налаживалась и принимались меры социальной защиты, правонарушений среди военнослужащих стало заметно меньше. В последние годы в воинской среде действуют программы по нулевой терпимости к правонарушениям. Все это привело к тому, что необходимость в большом штате военно-следственных органов отпала. Если в «нулевые», помимо военно-следственного департамента МВД, еще действовали 16 управлений и 6 отделов, то в настоящее время ведомство представлено одним центральным управлением и четырьмя региональными.

– Военно-следственные органы являются единственным подразделением в системе Министерства внутренних дел, одновременно наделенным правами по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с коррупцией, наркотиками и хищениями, – рассказал руководитель. – В том числе хищениями оружия и боеприпасов. Под нашим контролем подразделения Вооруженных сил Министерства обороны, Национальной гвардии МВД, Пограничной службы КНБ, Службы государственной охраны (Респуб­ликанской гвардии), военной прокуратуры, военной полиции и даже военных кафедр высших учебных заведений. Несмотря на тенденцию снижения преступности, к сожалению, еще встречаются случаи тяжких и особо тяжких преступлений среди военнослужащих. Причем, как правило, они вызывают общественный резонанс.

В качестве примера Мухамед-Кали Карсыбеков привел случай 2018 года в Семее. Офицер Мин­обороны после ссоры с супругой в состоянии алкогольного опьянения превратился в хулигана. Он отправился на улицу и в течение двух часов нападал на женщин, избивал их. Военный суд Семейского гарнизона прек­ратил уголовное дело в связи с примирением сторон, но факт остается фактом: инцидент вызвал бурное обсуждение на городских форумах и в соцсетях.

В том же Семейском регионе в 2019 году другой военнослужащий Минобороны попался на сбыте марихуаны. В ходе следствия он пошел на сотрудничество, благодаря чему был задержан крупный наркодилер. С учетом того, что подсудимый полностью признал вину, раскаялся, военный суд Восточного гарнизона вынес достаточно мягкое наказание в виде лишения свободы на 2,5 года.

Военно-следственные органы активно участвуют в оперативно-профилактических мероприятиях и рейдах вместе с военной полицией, сотрудниками КНБ и Национальной гвардии. При необходимости в случае резонансных уголовных дел создаются совместные следственно-оперативные группы. Например, в 2019 году, по словам подполковника, военными следователями Восточного регионального военно-следственного управления было расследовано уголовное дело в отношении начальника пограничной заставы по части 2 статьи 451, части 3 статьи 106, части 1 статьи 441 УК РК. Эта история также вызвала большой резонанс.

...В 3 часа ночи начальнику заставы доставили нарушителя режима государственной границы. Превышая свои служебные полномочия, военнослужащий избил мужчину так, что тот скончался. В ходе досудебного расследования было также установлено, что офицер самовольно оставил место службы и не появлялся на заставе больше месяца. В 2019 году приговором военного суда Усть-Каменогорского гарнизона он был осужден на 10 лет лишения свободы.

– В последние годы такие виды правонарушений, как дезертирство и самовольное оставление части или места службы, практически исчезли, – рассказал подполковник. – Единичными стали обще­уголовные преступления. Вместе с тем возросло количество должностных преступлений корыстной направленности, злоупотреб­лений и хищений. По каждому делу нашими следователями вносятся представления в адрес командования частей и соединений по устранению обстоятельств, способствовавших нарушению закона.

В качестве профилактики в воинских частях практикуют открытые судебные процессы, причем видео демонстрируют еще в других подразделениях. Сотрудники военно-следственного управления читают лекции, проводят «круглые столы». В перспективе, по мнению начальника Восточного регионального военно-следственного управления, необходимо соз­дать единый орган в структуре Министерства внутренних дел, объединяющий в одну систему все органы военного следствия и действующего военного дознания.

– Личность преступника-военнослужащего значительно отличается от личности обычного уголовника, – заключил начальник Восточного регионального военно-следственного управления. – Военные обладают оружием, имеют функциональную подготовку. У них, как правило, иная мотивация. Сегодня уровень правонарушений среди военных снижается. Это происходит благодаря профилактической работе в войсках и воинских формированиях, а также благодаря военной реформе, направленной на улучшение экономического обеспечения войск, укрепление воинского правопорядка и дисциплины.