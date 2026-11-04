Закон проверяется практикой

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«Налоговый кодекс – это не догма, не священное писание, и он не должен быть оторван от реальности», – подчерк­нул Глава государства. Одновременно с поручением устранить противоречия и неоднозначное толкование Президент отметил необходимость выверенных корректировок, чтобы правила для предпринимателей не менялись постоянно.

На мой взгляд, в этом зак­лючен принцип, значимый для всей правовой сис­темы: законодательство должно свое­временно отвечать на возникающие проблемы, сохраняя предсказуемость для тех, кто руководствуется им в своей дея­тельности. Обеспечить такое сочетание помогает после­довательное изучение действия правовых норм.

Показателен и другой пример из Послания. Глава государства отметил сохранение нагрузки на учителей, у которых заполнение бумажных отчетов сменилось работой на многочисленных цифровых платформах. Этот пример зас­тавляет задуматься о критериях оценки преобразований: перевод процедуры в электронную форму еще не означает, что человеку стало проще выполнять основную работу. Необходимо оценивать затраты времени, повторяемость требований и фактический объем обязанностей.

Подобные ситуации становятся отправной точкой анализа. Нужно установить, обусловлена ли нагрузка положениями закона, подзаконными требованиями, организацией работы или особенностями цифровой системы. От ответа зависит содержание предложений. Изменение закона не устранит проблему, если ее причина находится на другом уровне.

В Казахстане уже действует механизм правового мониторинга. Правила его проведения предусматривают, в частности, анализ стабильности регулирования и выявление противоречивых, устаревших и неэффективно реализуемых норм. Следовательно, правовая основа для системной обратной связи существует. Важно в полной мере использовать ее возможности и усиливать исследовательскую составляющую этой работы.

Считаю целесообразным в рамках действующего мониторинга уделять больше внимания последовательному наблюдению за решением конкретной проблемы. Для наиболее значимых изменений следует прослеживать весь путь от выявления затруднения и установления его причин до принятия решения и оценки результатов применения. Это позволит определить, действительно ли устранена проблема и насколько оправдались первоначальные ожидания.

Такой подход требует заранее определять проверяемый результат. Если упрощается процедура, следует оценивать ее продолжительность, количество необходимых действий и документов. Если уточняется спорная норма, важно определить, стало ли ее применение более единообразным. Если устраняется избыточное требование, необходимо проверить, не возникло ли аналогичное требование в другом акте или админист­ративной практике.

При этом показатели нуждаются в содержательном объяснении. Сокращение числа жалоб не всегда свидетельствует об устранении проблемы. Причиной могут быть изменения порядка обращения или недостаточная осведомленность граждан. Поэтому статистику необходимо сопоставлять с судебной и административной прак­тикой, содержанием обращений и мнениями тех, кого непосредственно касается регулирование.

Именно здесь особенно востребована юридическая наука. Ее задача состоит в том, чтобы установить причины затруднений, оценить возможные способы их устранения и предупредить нежелательные последствия предлагаемых изменений. Изучение зарубежного опыта также должно помогать определить, при каких условиях соответствующий правовой механизм будет эффективен в Казахстане.

Для Института законодательства и правовой информации такая работа непосредственно связана с научным сопровождением нормотворчества. Вижу важную задачу в более тесном соединении исследований с результатами правового мониторинга. Это позволит выбирать темы исследований исходя из подтвержденных проблем, а выводы ученых доводить до конкретных предложений, которые смогут использовать разработчики нормативных актов.

Необходимо и профессиональное обсуждение результатов с госорганами, университетами, практикующими юристами и представителями соответствующих отраслей. Разные участники видят действие одной нормы с разных сторон. Сопоставление этих наблюдений помогает получить более полную картину и избежать односторонних выводов.

Обозначенная в Послании роль науки в развитии страны придает этой работе особое значение. Практическая отдача юридического исследования проявляется в обоснованном решении, которое устраняет неопределенность, делает процедуру понятнее и укрепляет гарантии защиты прав.

Убежден, что внимание к результатам применения закона должно сопровож­дать каждую значимую правовую реформу. Для человека ее успех выражается в понятных правилах, доступных процедурах, своевременных решениях и возможности надежно защитить свои интересы.