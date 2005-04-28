О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 г. «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (Ведомости Верховного совета Республики Казахстан, 1995 г., № 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 15, ст. 281; № 19, ст. 370; 1997 г., № 5, ст. 58; № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 9, ст. 86; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 5, ст. 31; № 10, ст. 51; № 11, ст. 56, 67; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 15, ст. 86; № 16, ст. 91; № 23, ст. 140): в подпункте е) пункта 3 статьи 8 слова «а также интересов держателей» заменить словами «держателей инфраструктурных, а также». 2. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 г. «О рынке ценных бумаг» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 14, ст. 119; 2004 г., № 16, ст. 91; № 23, ст. 142): 1) в статье 1: дополнить подпунктом 27-1) следующего содержания: «27-1) инфраструктурная облигация — облигация, по которой исполнение обязательств эмитента обеспечено поручительством государства в рамках концессионного соглашения по реализации инфраструктурного проекта, заключенного между государством и эмитентом, в сумме, соответствующей стоимости передаваемого государству объекта;»; подпункт 59) после слова «обращения» дополнить словами «инфраструктурных, а также»; 2) подпункт 10) пункта 1 статьи 9 после слова «выпуске» дополнить словами «инфраструктурных, а также»; 3) в статье 12: подпункт 7) пункта 1 после слова «выпуска» дополнить словами «инфраструктурных, а также»; пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Эмитент вправе осуществлять выпуск негосударственных облигаций: 1) при условии оплаты учредителями (единственным учредителем) уставного капитала; 2) не ранее второго года своего существования при условии безубыточной деятельности в течение последнего финансового года, за исключением эмитента, осуществляющего выпуск инфраструктурных облигаций.»; 4) пункт 1 статьи 14 дополнить частью второй следующего содержания: «Требования подпунктов 2) и 3) настоящего пункта не распространяются на выпуск инфраструктурных облигаций.»; 5) абзац первый пункта 1 статьи 15 после слов «при условии соблюдения им» дополнить словами «, за исключением эмитента инфраструктурных облигаций,»; 6) дополнить статьей 18-1 следующего содержания: «Статья 18-1. Особенности выпуска, обращения и погашения инфраструктурных облигаций 1. Условия и порядок выпуска, обращения и погашения, а также представления отчета об итогах размещения и погашения инфраструктурных облигаций устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа. 2. Запрещается конвертация инфраструктурных облигаций в акции эмитента. 3. В течение срока обращения инфраструктурных облигаций не допускается изменение условий концессионного соглашения, которое может повлечь за собой ущемление прав и интересов держателей облигаций.»; 7) часть первую пункта 1 статьи 19 после слова «обращении» дополнить словами «инфраструктурных, а также»; 8) статью 20 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: «1-1. Представитель держателей инфраструктурных облигаций, наряду с функциями, определенными пунктом 1 настоящей статьи, проводит мониторинг за своевременностью и качеством реализации проекта, а также за ее соответствием условиям выпуска инфраструктурных облигаций.». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 21 апреля 2005 года № 46-III ЗРК