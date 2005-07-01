Законы
Закон Республики Казахстан

О ратификации Протокола к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве, устанавливающему партнерство между Республикой Казахстан, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, принимая во внимание вступление Чешской Республики, Эстонской Республики, Республики Кипр, Латвийской Республики, Литовской Республики, Венгерской Республики, Республики Мальта, Республики Польша, Республики Словения и Словацкой Республики в Европейский союз

Ратифицировать Протокол к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве, устанавливающему партнерство между Республикой Казахстан, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, принимая во внимание вступление Чешской Республики, Эстонской Республики, Республики Кипр, Латвийской Республики, Литовской Республики, Венгерской Республики, Республики Мальта, Республики Польша, Республики Словения и Словацкой Республики в Европейский союз, совершенный в Брюсселе 30 апреля 2004 года.

Президент Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 28 июня 2005 года № 65-III ЗРК

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