Закон Республики Казахстан

Об объемах официальных трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами,бюджетами города республиканского значения, столицы на 2005—2007 годы

Настоящий Закон определяет объемы официальных трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы в абсолютном выражении на трехлетний период 2005—2007 годов с разбивкой по годам. Статья 1. Объемы бюджетных изъятий, передаваемые из областных бюджетов и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет 1. Установить бюджетные изъятия из областных бюджетов и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет на 2005 год в сумме 95 008 515 тысяч тенге, в том числе: Актюбинской — 1 371 334 тысяч тенге; Атырауской — 28 989 102 тысяч тенге; Мангистауской — 15 989 138 тысяч тенге; города Алматы — 45 357 967 тысяч тенге; города Астаны — 3 300 974 тысяч тенге. 2. Установить бюджетные изъятия из областных бюджетов и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет на 2006 год в сумме 119 476 590 тысяч тенге, в том числе: Актюбинской — 1 601 322 тысяч тенге; Атырауской — 35 621 410 тысяч тенге; Мангистауской — 19 439 802 тысяч тенге; города Алматы — 56 507 741 тысячи тенге; города Астаны — 6 306 315 тысяч тенге. 3. Установить бюджетные изъятия из областных бюджетов и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет на 2007 год в сумме 151 498 867 тысяч тенге, в том числе: Актюбинской — 1 079 129 тысяч тенге; Атырауской — 43 061 767 тысяч тенге; Мангистауской — 24 436 744 тысяч тенге; города Алматы — 72 310 353 тысяч тенге; города Астаны — 10 610 874 тысяч тенге. Статья 2. Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты 1. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, на 2005 год в сумме 133 027 541 тысячи тенге, в том числе: Акмолинской — 13 864 414 тысяч тенге; Алматинской — 15 418 795 тысяч тенге; Восточно-Казахстанской — 15 469 332 тысяч тенге; Жамбылской — 15 058 444 тысяч тенге; Западно-Казахстанской — 7 664 947 тысяч тенге; Карагандинской — 5 026 153 тысяч тенге; Костанайской — 9 478 426 тысяч тенге; Кызылординской — 11 009 439 тысяч тенге; Павлодарской — 1 258 887 тысяч тенге; Северо-Казахстанской — 11 461 369 тысяч тенге; Южно-Казахстанской — 27 317 335 тысяч тенге. 2. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, на 2006 год в сумме 153 149 590 тысяч тенге, в том числе: Акмолинской — 15 958 655 тысяч тенге; Алматинской — 17 707 954 тысяч тенге; Восточно-Казахстанской — 17 610 210 тысяч тенге; Жамбылской — 17 395 854 тысяч тенге; Западно-Казахстанской — 8 490 201 тысячи тенге; Карагандинской — 5 908 832 тысяч тенге; Костанайской — 10 934 747 тысяч тенге; Кызылординской — 12 329 913 тысяч тенге; Павлодарской — 1 617 733 тысяч тенге; Северо-Казахстанской — 13 367 240 тысяч тенге; Южно-Казахстанской — 31 828 251 тысячи тенге. 3. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, на 2007 год в сумме 192 790 980 тысяч тенге, в том числе: Акмолинской — 19 616 640 тысяч тенге; Алматинской — 22 186 299 тысяч тенге; Восточно-Казахстанской — 22 189 261 тысячи тенге; Жамбылской — 21 326 306 тысяч тенге; Западно-Казахстанской — 11 173 159 тысяч тенге; Карагандинской — 7 677 669 тысяч тенге; Костанайской — 13 414 504 тысяч тенге; Кызылординской — 14 811 753 тысяч тенге; Павлодарской — 3 810 519 тысяч тенге; Северо-Казахстанской — 16 545 651 тысячи тенге; Южно-Казахстанской — 40 039 219 тысяч тенге. Статья 3. Расходы, учитываемые при расчете официальных трансфертов общего характера 1. Установить, что при определении объемов официальных трансфертов общего характера на 2005—2007 годы дополнительно в расходах местных бюджетов учтены: 1) затраты постоянного характера, финансировавшиеся за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета в 2004 году, в сумме 6 937 590 тысяч тенге, в том числе: 2 731 921 тысячи тенге на обеспечение содержания типовых штатов государственных общеобразовательных школ согласно приложению 1 к настоящему Закону; 1 814 019 тысяч тенге на содержание вновь вводимых объектов образования согласно приложению 2 к настоящему Закону; 526 737 тысяч тенге на содержание вновь вводимых объектов здравоохранения согласно приложению 3 к настоящему Закону; 716 000 тысяч тенге на увеличение денежного довольствия и материально-техническое оснащение участковых инспекторов полиции согласно приложению 4 к настоящему Закону; 219 006 тысяч тенге на увеличение размера стипендии студентам, обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа, согласно приложению 5 к настоящему Закону; 214 077 тысяч тенге на выплату материальной помощи на оздоровление и экологических надбавок к заработной плате государственных служащих согласно приложению 6 к настоящему Закону; 715 830 тысяч тенге на обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, переданных с баланса акционерного общества «Национальная компания «Ћазаћстан темiр жолы», согласно приложению 7 к настоящему Закону; 2) передаваемые затраты в соответствии с распределением расходов между уровнями бюджетов, определенным Бюджетным кодексом Республики Казахстан, в сумме 1 506 329 тысяч тенге, в том числе: 125 425 тысяч тенге на реабилитацию и социальную помощь ветеранам и инвалидам согласно приложению 8 к настоящему Закону; 444 989 тысяч тенге на предоставление медицинских услуг по протезированию и обеспечение протезно-ортопедическими изделиями согласно приложению 9 к настоящему Закону; 221 426 тысяч тенге на обеспечение сурдосредствами и сурдопомощью инвалидов согласно приложению 10 к настоящему Закону; 67 620 тысяч тенге на обеспечение тифлосредствами инвалидов согласно приложению 11 к настоящему Закону; 646 869 тысяч тенге на содержание отдельных подразделений органов внутренних дел согласно приложению 12 к настоящему Закону; 3) средства для возмещения затрат, ранее использованных на выплату заработной платы, в 2005 году в сумме 2 308 612 тысяч тенге, в 2006 году в сумме 886 835 тысяч тенге, в 2007 году в сумме 434 312 тысяч тенге согласно приложению 13 к настоящему Закону; 4) средства на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в сумме 15 000 000 тысяч тенге согласно приложению 14 к настоящему Закону, направленные на обеспечение лекарственными средствами больных соматическими заболеваниями в медицинских организациях городского и областного уровней и увеличение подушевого норматива организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включая проведение диагностических исследований по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи; 5) средства на реализацию Закона Республики Казахстан от 11 июля 2002 года «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» в сумме 512 176 тысяч тенге согласно приложению 15 к настоящему Закону; 6) средства на реализацию Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», в том числе на увеличение численности аппаратов маслихатов в сумме 657 233 тысяч тенге, повышение заработной платы секретарей маслихатов в сумме 4 669 тысяч тенге, дополнительные затраты для содержания аппаратов акимов аульных (сельских) округов в сумме 2 882 473 тысяч тенге согласно приложению 16 к настоящему Закону; 7) средства на реализацию Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения» в части обеспечения статуса государственных служащих для работников органов занятости в сумме 320 744 тысяч тенге согласно приложению 17 к настоящему Закону; 8) средства на реализацию Закона Республики Казахстан от 17 декабря 1998 года «О браке и семье» в части выплаты денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям, в сумме 289 147 тысяч тенге согласно приложению 18 к настоящему Закону. 2. Установить, что в целях реализации мероприятий Государственной программы образования в Республике Казахстан на 2005—2010 годы и Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005—2010 годы расходы местных бюджетов, направляемые в 2005—2007 годах на капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы организаций образования и здравоохранения, должны быть не менее объемов, указанных в приложении 19 к настоящему Закону. 3. Установить, что при определении объемов официальных трансфертов общего характера на 2005—2007 годы в расходах местных бюджетов дополнительно учтены затраты в сумме 6 000 000 тысяч тенге ежегодно на строительство инженерно-коммуникационных сетей к объектам жилищного строительства в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005—2007 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 11 июня 2004 года № 1388, согласно приложению 20 к настоящему Закону. 4. Установить, что местные исполнительные органы Западно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областей должны погасить долг перед республиканским бюджетом согласно приложению 21 к настоящему Закону. Статья 4. Объемы расходов, предусматриваемые в местных бюджетах Установить, что объемы расходов, учтенные при расчете размеров официальных трансфертов общего характера, должны быть предусмотрены в соответствующих местных бюджетах в объемах не ниже установленных приложениями к настоящему Закону.

Президент Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, 9 ноября 2004 года № 602-II ЗРК