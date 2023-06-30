Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и жилищно-коммунального хозяйства

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) подпункт 10) пункта 3 статьи 116 изложить в следующей редакции:

«10) на товарный и сжиженный нефтяной газ;»;

2) статью 124-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 124-1. Ценообразование на товарный и сжиженный нефтяной газ

1. Государство регулирует цены на товарный и сжиженный нефтяной газ в соответствии с законодательством Республики Казахстан о газе и газоснабжении.

2. Центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование производства, транспортировки (перевозки), хранения и оптовой реализации газа, а также розничной реализации и потребления товарного и сжиженного нефтяного газа, в определенных им случаях и порядке по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, устанавливает предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, а также предельные цены оптовой и розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки вне товарных бирж.

3. Лица, осуществляющие реализацию товарного газа или сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки, обязаны не превышать установленные предельные цены.».

2. В Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении»:

1) в статье 1:

подпункты 18) и 28-1) изложить в следующей редакции:

«18) газонаполнительный пункт – инженерное сооружение, предназначенное для хранения, слива и налива сжиженного нефтяного газа в бытовые баллоны, а также ремонта и утилизации бытовых баллонов;»;

«28-1) нефтегазохимическая продукция – продукция, получаемая из углеводородного сырья путем осуществления химических процессов и используемая в качестве готовой продукции или сырья для последующих химических преобразований;»;

дополнить подпунктами 31-1) и 34-1) следующего содержания:

«31-1) производственный объект производителя сжиженного нефтяного газа – комплекс зданий и сооружений, включающий технологическое оборудование, резервуарный парк, эстакады автомобильного, а также железнодорожного (при наличии) налива сжиженного нефтяного газа, технические устройства и коммуникации, предназначенные для приема углеводородного сырья, производства, хранения, слива, налива, прокачки, транспортировки, отгрузки и реализации сжиженного нефтяного газа, соответствующего требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования;»;

«34-1) производство товарного, сжиженного нефтяного и (или) сжиженного природного газа – комплекс работ по переработке углеводородного сырья и (или) продуктов его переработки, обеспечивающий получение товарного, сжиженного нефтяного и (или) сжиженного природного газа;»;

подпункт 36) изложить в следующей редакции:

«36) групповая резервуарная установка – инженерное сооружение, состоящее из группы емкостей, предохранительно-запорной и регулирующей арматуры, газопроводов и предназначенное для хранения и подачи сжиженного нефтяного газа в газопотребляющие системы;»;

2) в статье 6:

подпункты 7) и 18-5) изложить в следующей редакции:

«7) утверждает предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, оптовой и розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан (далее – план поставки) вне товарных бирж, а также правила их установления;»;

«18-5) разрабатывает и утверждает типовое положение о комиссии по распределению сжиженного нефтяного газа, выделенного в рамках плана поставки вне товарных бирж;»;

дополнить подпунктами 18-7) и 18-8) следующего содержания:

«18-7) разрабатывает и утверждает методику расчета региональных коэффициентов перевода объемных показателей приборов учета сжиженного нефтяного газа в массовые показатели и расчета потерь при эксплуатации объектов систем снабжения сжиженным нефтяным газом;

18-8) разрабатывает и утверждает правила распределения сжиженного нефтяного газа, выделенного в рамках плана поставки вне товарных бирж;»;

3) в статье 7:

пункт 2 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

«2-2) ведет и публикует на своем интернет-ресурсе реестр владельцев газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, автогазозаправочных станций и промышленных потребителей – владельцев сосудов, работающих под давлением, использующих их для хранения сжиженного нефтяного газа;»;

подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«1) согласовывает предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, оптовой и розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки, а также правила их установления;»;

дополнить пунктом 4-2 следующего содержания:

«4-2. Орган государственных доходов предоставляет в уполномоченный орган информацию об обороте сжиженного нефтяного газа.»;

в пункте 5:

подпункты 1-2) и 1-3) изложить в следующей редакции:

«1-2) осуществляют в порядке, определяемом уполномоченным органом, распределение объемов сжиженного нефтяного газа, выделенных в рамках плана поставки вне товарных бирж;

1-3) создают комиссии по распределению объемов сжиженного нефтяного газа;»;

дополнить подпунктами 1-4), 1-5), 1-6) и 6-4) следующего содержания:

«1-4) разрабатывают и утверждают положения о комиссии по распределению объемов сжиженного нефтяного газа;

1-5) ежеквартально предоставляют в уполномоченный орган потребность соответствующей области, города республиканского значения, столицы в сжиженном нефтяном газе на предстоящий квартал с разбивкой по месяцам;

1-6) ведут и публикуют на интернет-ресурсе реестр владельцев групповых резервуарных установок;»;

«6-4) утверждают коэффициенты перевода объемных показателей приборов учета сжиженного нефтяного газа в массовые показатели;»;

4) в статье 10:

в пункте 3:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) владельцы принадлежащих им на праве собственности или иных законных основаниях газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, групповых резервуарных установок и автогазозаправочных станций, осуществляющие эксплуатацию таких объектов;»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Одно и то же лицо может одновременно являться владельцем газонаполнительной станции, газонаполнительного пункта, групповой резервуарной установки и (или) автогазозаправочной станции.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Уполномоченный орган ведет учет и публикует на своем интернет-ресурсе перечень производителей сжиженного нефтяного газа.»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Запрещаются:

1) эксплуатация одних и тех же газонаполнительных станций одновременно двумя и более физическими и (или) юридическими лицами;

2) владельцам газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов передача во владение и (или) пользование третьим лицам технологически взаимосвязанных производственных и иных объектов, инженерных сооружений, предназначенных для хранения, слива и налива сжиженного нефтяного газа.»;

5) подпункт 6) пункта 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«6) собственниками сжиженного нефтяного газа, приобретенного непосредственно у недропользователей, осуществивших его производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта на недропользование, утвержденного Президентом Республики Казахстан, обладающих стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).»;

6) пункт 4 статьи 19 после слова «владельцем» дополнить словами «газонаполнительной станции,»;

7) в статье 20:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. В целях обеспечения экономической безопасности в случаях

и порядке, определенных правилами установления предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке и предельных цен оптовой и розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки, в Республике Казахстан может устанавливаться государственное регулирование предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, а также предельных цен оптовой и розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки вне товарных бирж.»;

пункт 5 исключить;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Уровень предельных цен оптовой и розничной реализации сжиженного нефтяного газа может определяться в зависимости от региона поставки и категории субъектов систем снабжения сжиженным нефтяным газом, осуществляющих его приобретение.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Лица, осуществляющие реализацию товарного газа на внутреннем рынке или сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки, обязаны не превышать установленные предельные цены.»;

8) подпункт 4) пункта 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«4) собственники сжиженного нефтяного газа, приобретенного непосредственно у недропользователей, осуществивших его производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта на недропользование, утвержденного Президентом Республики Казахстан, обладающих стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).»;

9) в статье 27:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Оптовую реализацию сжиженного нефтяного газа вправе осуществлять:

1) производители сжиженного нефтяного газа – через собственные эстакады налива производственных объектов сжиженного нефтяного газа;

2) собственники сжиженного нефтяного газа, произведенного в процессе переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья, – через эстакады налива производственных объектов производителей сжиженного нефтяного газа;

3) собственники сжиженного нефтяного газа, произведенного за пределами территории Республики Казахстан и ввезенного для потребления на территорию Республики Казахстан;

4) владельцы газонаполнительных станций через такие газонаполнительные станции – в случае реализации сжиженного нефтяного газа владельцам групповых резервуарных установок, газонаполнительных пунктов и (или) автогазозаправочных станций;

5) собственники сжиженного нефтяного газа, приобретенного непосредственно у недропользователей, осуществивших его производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта на недропользование, утвержденного Президентом Республики Казахстан, обладающих стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Иные лица не вправе осуществлять оптовую реализацию сжиженного нефтяного газа.»;

подпункт 3) части первой пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3) собственники сжиженного нефтяного газа, приобретенного непосредственно у недропользователей, осуществивших его производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта на недропользование, утвержденного Президентом Республики Казахстан, обладающих стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Производственные объекты производителей сжиженного нефтяного газа должны быть оснащены эстакадами автомобильного налива сжиженного нефтяного газа.»;

10) статью 27-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 27-1. Реализация сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан в рамках плана поставки

1. В целях удовлетворения потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан в сжиженном нефтяном газе уполномоченный орган в определяемом им порядке формирует план поставки и публикует его на своем интернет-ресурсе.

План поставки формируется посредством информационной системы уполномоченного органа.

2. В плане поставки указываются:

1) наименование производителей сжиженного нефтяного газа и заявленные ими объемы производства сжиженного нефтяного газа;

2) объемы сжиженного нефтяного газа, которые каждый производитель сжиженного нефтяного газа обязан поставить в соответствующую (соответствующие) административно-территориальную единицу (единицы) Республики Казахстан согласно распределению, утвержденному соответствующим местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы;

3) объемы сжиженного нефтяного газа, обязательные к реализации на внутреннем рынке Республики Казахстан через товарные биржи в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах.

3. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы в порядке, определяемом уполномоченным органом, утверждают распределение объемов сжиженного нефтяного газа, выделенных в рамках плана поставки, публикуют его на своем интернет-ресурсе и направляют его в уполномоченный орган и производителям сжиженного нефтяного газа.

4. Производители, собственники сжиженного нефтяного газа, произведенного в процессе переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья, обязаны выполнять план поставки и распределение выделенных объемов сжиженного нефтяного газа.

5. Правом приобретения сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки вне товарных бирж лицами, указанными в пункте 4 настоящей статьи, обладают включенные в реестры уполномоченного органа в области промышленной безопасности и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы:

1) владельцы газонаполнительных станций – в объемах, необходимых для последующей оптовой реализации владельцам групповых резервуарных установок, газонаполнительных пунктов и автогазозаправочных станций, а также розничной реализации промышленным потребителям для производства социально значимых продовольственных товаров, в бытовых баллонах и (или) через принадлежащие им на праве собственности и (или) иных законных основаниях групповые резервуарные установки, газонаполнительные пункты и автогазозаправочные станции;

2) владельцы групповых резервуарных установок, являющиеся субъектами общественно значимых рынков, – в объемах, необходимых для последующей розничной реализации бытовым и коммунально-бытовым потребителям через такие групповые резервуарные установки в соответствии с их технологическими циклами;

3) владельцы газонаполнительных пунктов – в объемах, необходимых для последующей розничной реализации в бытовых баллонах;

4) владельцы автогазозаправочных станций – в объемах, необходимых для последующей розничной реализации через такие автогазозаправочные станции потребителям посредством заправки транспортных средств;

5) промышленные потребители, использующие сжиженный нефтяной газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции, – в объемах, необходимых для использования в качестве сырья при производстве нефтегазохимической продукции. Для целей поставки лицам, указанным в подпункте 5) части первой настоящего пункта, сжиженным нефтяным газом также признаются пропан-пропиленовая и (или) бутан-бутиленовая фракции.

Перечень лиц, указанных в подпункте 5) части первой настоящего пункта, утверждается уполномоченным органом.

6. Лица, указанные в части первой пункта 5 настоящей статьи, осуществившие приобретение сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки для целей его дальнейшей реализации, обязаны реализовывать приобретенный сжиженный нефтяной газ исключительно в пределах территории области, города республиканского значения, столицы, для которой он был выделен в рамках плана поставки.

7. При распределении объемов сжиженного нефтяного газа между получателями области, города республиканского значения, столицы приоритет отдается исполнению заявок на поставку сжиженного нефтяного газа для целей последующей розничной реализации:

1) через групповые резервуарные установки;

2) в бытовых баллонах, имеющих уникальные коды, присвоенные системами учета бытовых баллонов;

3) через автогазозаправочные станции.

8. В случае если промышленным потребителем, использующим сжиженный нефтяной газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции, потребляется только часть фракций сжиженного нефтяного газа, то остальные фракции сжиженного нефтяного газа подлежат распределению в рамках плана поставки лицам, указанным в части первой пункта 5 настоящей статьи, с учетом отгрузки с производственных объектов такого промышленного потребителя и сроков, необходимых для извлечения им фракций сжиженного нефтяного газа.

9. Положения настоящей статьи не распространяются на собственников сжиженного нефтяного газа:

1) произведенного за пределами территории Республики Казахстан из сырого газа, добываемого в Республике Казахстан, на основании международных договоров Республики Казахстан;

2) произведенного в рамках партнерства в сфере газа и газоснабжения при реализации инвестиционного проекта по переработке сырого газа в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан в течение периода окупаемости проекта, указанного в соответствующем инвестиционном контракте.»;

11) в статье 28:

подпункт 3) пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«При этом фракции сжиженного нефтяного газа (бутаны), оседающие в зимний период в емкостях групповых резервуарных установок, могут быть реализованы иным потребителям сжиженного нефтяного газа в соответствии с порядком розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом, определяемым уполномоченным органом;»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Розничная реализация сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах осуществляется владельцами газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов, которые обязаны обеспечивать исправное техническое состояние бытовых баллонов.

При этом заправка сжиженным нефтяным газом бытовых баллонов допускается только на газонаполнительных станциях и газонаполнительных пунктах.»;

в пункте 6:

абзац первый после слова «Владельцы» дополнить словами «газонаполнительных станций и»;

подпункт 3) после слова «владельца» дополнить словами «газонаполнительной станции и»;

в пункте 7:

подпункт 2) исключить;

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) заправка бытовых баллонов сжиженным нефтяным газом на автогазозаправочных станциях.»;

12) в статье 34:

в пункте 4:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) подпункт 1) пункта 1 статьи 27 настоящего Закона до 30 июня 2024 года действует в следующей редакции:

«1) производители сжиженного нефтяного газа – через эстакады налива производственных объектов сжиженного нефтяного газа;»;»;

в подпункте 2) слова «по 31 декабря 2024» заменить словами

«до 1 сентября 2023»;

пункт 5 исключить.

3. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года

«О естественных монополиях»:

в статье 24:

в пункте 7:

в части первой:

в подпункте 1) слово «двух» заменить словом «пяти»;

в подпункте 2) слово «пяти» заменить словом «десяти»;

в части второй слова «нормативный период проектирования и строительства» заменить словами «три года»;

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. В случае превышения нормативной продолжительности строительства более трех лет срок действия технических условий продлевается на период строительства при условии представления подтверждающих документов о начале строительства.

В случае непредставления подтверждающих документов о начале строительства технические условия по истечении трех лет с даты выдачи считаются недействительными.»;

в части второй пункта 16 слова «одного рабочего дня» заменить словами «трех рабочих дней».

4. В Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»:

пункты 5 и 6 статьи 2 исключить.

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) пункта 4 статьи 1, который вводится в действие с 1 июля 2023 года;

2) абзацев первого – третьего, пятого – седьмого, девятого – двадцать седьмого подпункта 10) пункта 2 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 сентября 2023 года;

3) абзацев девятого – двенадцатого подпункта 4), абзацев двенадцатого и тринадцатого подпункта 11) пункта 2, пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

4) абзаца шестого подпункта 1), абзацев двенадцатого и тринадцатого подпункта 9), абзаца четвертого подпункта 10) пункта 2 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 июля 2024 года;

5) абзаца восьмого подпункта 10) пункта 2 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2025 года.

2. Установить, что технические условия на подключение к системе газоснабжения, выданные до введения в действие настоящего Закона, прекращают свое действие по истечении трех лет с даты их выдачи, но не ранее 1 июля 2024 года, за исключением технических условий, в соответствии с которыми в установленном законодательством Республики Казахстан порядке ведется строительство.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 29 июня 2023 года

№ 13-VIIІ ЗРК