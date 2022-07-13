Законы
Закон Республики Казахстан

О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующее дополнение:

абзац первый статьи 150 дополнить словами «, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния,».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 12 июля 2022 года

№ 140-VІI ЗРК

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