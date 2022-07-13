Законы Закон Республики Казахстан 13 июля 2022 г. 2:28 О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующее дополнение: абзац первый статьи 150 дополнить словами «, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния,». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Нур-Султан, Акорда, 12 июля 2022 года № 140-VІI ЗРК