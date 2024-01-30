Закон Республики Казахстан Законы 30 января 2024 г. 10:00 0 О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года Ратифицировать Протокол о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года, совершенный 4 марта 2021 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 29 января 2024 года № 55-VІIІ ЗРК