Закон Республики Казахстан

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О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года

Закон Республики Казахстан

О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года

Ратифицировать Протокол о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года, совершенный 4 марта 2021 года.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 29 января 2024 года

№ 55-VІIІ ЗРК

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