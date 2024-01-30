Закон Республики Казахстан

О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года

Ратифицировать Протокол о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года, совершенный 4 марта 2021 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 29 января 2024 года

№ 55-VІIІ ЗРК