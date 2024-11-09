Закон Республики Казахстан Законы 9 ноября 2024 г. 9:00 1 О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осужденных лиц Закон Республики Казахстан О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осужденных лиц Ратифицировать Договор между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осужденных лиц, совершенный в Ханое 21 августа 2023 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 8 ноября 2024 года № 135-VІIІ ЗРК