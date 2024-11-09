Закон Республики Казахстан

О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической

Республикой Вьетнам о передаче осужденных лиц

Ратифицировать Договор между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осужденных лиц, совершенный в Ханое 21 августа 2023 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 8 ноября 2024 года

№ 135-VІIІ ЗРК