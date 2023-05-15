Закон Республики Казахстан Законы 15 мая 2023 г. 0:00 0 О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года Ратифицировать Протокол о внесении изменений и дополнений в Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года, совершенный в Бишкеке 26 мая 2022 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 12 мая 2023 года № 3-VIIІ ЗРК