Закон Республики Казахстан

О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года

Ратифицировать Протокол о внесении изменений и дополнений в Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года, совершенный в Бишкеке 26 мая 2022 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 12 мая 2023 года

№ 3-VIIІ ЗРК