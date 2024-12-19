Закон Республики Казахстан Законы 19 декабря 2024 г. 1:00 2 О ратификации Соглашения о займе (Программа фискального управления и реформ финансового сектора – Подпрограмма 1) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций Ратифицировать Соглашение о займе (Программа фискального управления и реформ финансового сектора – Подпрограмма 1) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций, совершенное в Астане 21 августа 2024 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 18 декабря 2024 года № 145-VІIІ ЗРК