Закон Республики Казахстан

Законы
2

О ратификации Соглашения о займе (Программа фискального управления и реформ финансового сектора – Подпрограмма 1) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций

Ратифицировать Соглашение о займе (Программа фискального управления и реформ финансового сектора – Подпрограмма 1) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций, совершенное в Астане 21 августа 2024 года.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 18 декабря 2024 года

№ 145-VІIІ ЗРК

Популярное

Все
«Барыс» набрал очки в Москве
Все это следует шить!
Пресекли незаконную охоту на пернатых
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
В Карагандинском зоопарке поселились обезьяны Бразза
В компании с Оффенбахом
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Это счастье – стать родителями
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
Мост для межэтнического общения
Когда цифры говорят сами за себя...
Как защититься от харассмента?
Более миллиона тонн казахстанского зерна за 10 месяцев экспортировали в Таджикистан
Лудоман проиграл похищенные 14 млн тенге в Караганде
Глава государства посетил сельскую школу близ Талдыкоргана
И дольше века газетный день
Как определить подделку 10-тысячной банкноты
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Президент отметил труд энергетиков госнаградами
Ее часто спрашивают: «Руың кiм?»
Ряды Международного Панфиловского движения пополнили школьники Байконыра
S&P отметило снижение рисков в банковском секторе Казахстана
Президент сменил посла Казахстана в Японии
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Лица старого Уральска
Производство шоколада может прекратиться

Читайте также

​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]