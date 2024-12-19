​​​​​​​Закон Республики Казахстан

Ратифицировать Соглашение о займе (Программа фискального управления и реформ финансового сектора – Подпрограмма 1) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций, совершенное в Астане 21 августа 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 18 декабря 2024 года

№ 145-VІIІ ЗРК