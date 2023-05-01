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Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы, совершенное в Ашхабаде 25 октября 2021 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 28 апреля 2023 года

№ 2-VIIІ ЗРК