Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам

организации дорожного движения

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении»:

1) в статье 1:

подпункт 10) после слова «велосипед,» дополнить словами «элект­рический самокат, малое электрическое транспортное средство,»;

подпункт 38) после слова «мопедов» дополнить словами

«, электрических самокатов, малых электрических транс­портных средств»;

дополнить подпунктами 53-1) и 57) следующего содержания:

«53-1) малое электрическое транспортное средство – транс­портное средство, оснащенное электрическим двигателем, предназначенное для индивидуального передвижения, имею­щее одно или несколько колес, за исключением электрических самокатов и мопедов с электрическим двигателем;»;

«57) электрический самокат – транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электрического двигателя (электрических двигателей), не имеющее сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более двадцати пяти километров в час.»;

2) пункт 1 статьи 52 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) проверка транспортного средства, зарегистрированного в компетентном органе другого государства, на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 65 настоящего Закона.»;

3) статью 57 изложить в следующей редакции:

«Статья 57. Права и обязанности водителей мопедов, электрических самокатов, велосипедов, малых электрических

транспортных средств, погонщиков, ведущих по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных

1. Водители мопедов, электрических самокатов, велосипедов, малых электрических транспортных средств, погонщики, ведущие по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных, имеют право двигаться по дорогам в соответствии с правилами дорожного движения.

2. Водители мопедов, электрических самокатов, велосипедов, малых электрических транспортных средств, погонщики, ведущие по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных, обязаны знать и соблюдать правила дорожного движения, утвержденные уполномоченным органом.

3. Водителям мопедов, электрических самокатов и велосипедов запрещается:

1) ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;

2) перевозить пассажиров, кроме перевозки пассажиров на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки;

3) перевозить груз, кроме перевозки груза на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки, а также груза, который не выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

4) поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы, для движения в данном направлении;

5) буксировка мопедов, электрических самокатов и велосипедов, а также мопедами, электрическими самокатами и велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с мопедом и велосипедом;

6) пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на транспортном средстве;

7) передвигаться в темное время суток по проезжей части дороги без светоотражающего предмета, соответствующего требованиям, определенным правилами дорожного движения, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств;

8) при управлении по проезжей части дороги быть без застегнутого шлема.

4. Водителям мопедов запрещается двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, обочине, тротуару или пешеходной дорожке.

5. Водители электрических самокатов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При отсутствии велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения водители электрических самокатов двигаются по:

правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в соответствии с требованиями, установленными частью второй настоящего пункта, в один ряд;

обочине;

тротуару или пешеходной дорожке со скоростью не более шести километров в час, не создавая опасности для движения пешеходов.

Не допускается движение по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, водителей электрических самокатов, не достигших восемнадцатилетнего возраста, без водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории либо временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления транспортным средством, за исключением выданных в Республике Казахстан в случае наличия при себе документа, удостоверяющего личность водителя.

6. Водители велосипедов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд либо по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая опасности для движения пешеходов.

7. Водителям малых электрических транспортных средств запрещается:

1) ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, за исключением малых электрических транспортных средств без руля;

2) перевозить пассажиров;

3) перевозить груз;

4) двигаться по проезжей части дороги;

5) двигаться по тротуару или пешеходной дорожке при наличии рядом велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения;

6) буксировка малых электрических транспортных средств, малыми электрическими транспортными средствами;

7) пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на малом электрическом транспортном средстве.»;

4) дополнить статьей 70-1 следующего содержания:

«Статья 70-1. Государственная монополия в области изготовления свидетельств о государственной регистрации

транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков

1. Деятельность по изготовлению документов, указанных в статье 70 и пункте 7 статьи 73 настоящего Закона, накоплению и ведению интегрированного банка данных системы изготовления документов, автоматизации работы по учету процессов, разработке, внедрению и сопровождению программно-технических продуктов для органов внутренних дел относится к государственной монополии и осуществляется республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, созданным по решению Правительства Республики Казахстан.

2. Прейскурант цен на услуги по ускоренному изготовлению и выдаче документов, указанных в статье 70 и пункте 7 статьи 73 настоящего Закона, оказываемые республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, созданным по решению Правительства Республики Казахстан, утверждается уполномоченным органом по согласованию

с антимонопольным органом.»;

5) в статье 73:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. К управлению электрическими самокатами по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, допускаются лица, соответствующие требованиям, установленным частью второй пункта 5 статьи 57 настоящего Закона.»;

в пункте 5 слова «временным разрешением на право управления транспортным средством» заменить словами «временным удостоверением, выданным взамен водительского удостоверения на право управления транспортным средством»;

6) в пункте 1 статьи 75:

часть первую дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) выдача водительского удостоверения в нарушение правил подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.»;

в части второй слова «и 3)» заменить словами «, 3) и 5)».

2. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

приложение 3 дополнить пунктом 43-1 следующего содержания:

«43-1. Уведомление о начале или прекращении деятельности учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 4) пункта 1 статьи 1, который вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 29 июня 2023 года

№ 12-VIIІ ЗРК