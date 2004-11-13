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Законы
Закон Республики Казахстан
13 ноября 2004 г. 0:00
О техническом регулировании -
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Евразиец на все времена
00:30
В условиях кризиса у казахстанцев не так много возможностей для сохранения и приумножения сбережений
00:45
Выборы как часть новой истории
00:15
Про осетра никто и не вспомнил…
00:00
Министерство внутренних дел внедряет программу по блокированию звонков от мошенников казахстанцам
01:45
Кто победит в битве за битум?
01:00
В Восточном Казахстане в квазигосударственных структурах выявили коррупционные риски
00:00
Доход по осени считают
00:00
Подготовка к саммиту
00:00
Тимур и его команда
00:00
Завершается уборка риса
00:00
Хвала рукам, что пахнут хлебом
00:00
Право быть независимым
01:15
Нехватка мест – одна из острых проблем Алматинской области, где ежегодно растет число школ с трехсменным обучением
00:00
Шаг в новую эпоху
00:00
Победило знание
00:00
Диалог о налогах
00:00
Что такое Улытау?
00:00
Переосмыслить жизнь
00:00
Невзаимозаменяемый
14 октября 2022 г. 14:57
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
13 октября 2022 г. 11:21
Женщину-юриста убили в Алматы
13 октября 2022 г. 16:46
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
13 октября 2022 г. 15:10
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
14 октября 2022 г. 1:00
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
13 октября 2022 г. 9:55
Владимир Путин прибыл в Астану
14 октября 2022 г. 2:00
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
13 октября 2022 г. 13:34
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
14 октября 2022 г. 12:50
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
13 октября 2022 г. 12:56
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
13 октября 2022 г. 12:15
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
13 октября 2022 г. 16:05
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
13 октября 2022 г. 13:30
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
13 октября 2022 г. 1:15
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
13 октября 2022 г. 11:30
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
11 октября 2022 г. 9:19
Директор актюбинской школы устроил резню в своем доме
15 октября 2022 г. 14:13
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
14 октября 2022 г. 12:18
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
14 октября 2022 г. 10:24
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
14 октября 2022 г. 9:18
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
19 сентября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
19 сентября 2022 г. 15:18
Объявлены новшества ЕНТ-2023
21 сентября 2022 г. 21:15
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
19 сентября 2022 г. 0:00
Закон Республики Казахстан
23 сентября 2022 г. 0:00
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
21 сентября 2022 г. 12:13
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
30 сентября 2022 г. 10:40
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
19 сентября 2022 г. 11:44
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
26 сентября 2022 г. 13:10
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
19 сентября 2022 г. 11:10
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
26 сентября 2022 г. 13:27
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
21 сентября 2022 г. 13:18
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
4 октября 2022 г. 11:39
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
3 октября 2022 г. 9:20
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
23 сентября 2022 г. 0:45
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
30 сентября 2022 г. 1:00
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
29 сентября 2022 г. 12:21
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
29 сентября 2022 г. 16:41
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
26 сентября 2022 г. 11:27
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
26 сентября 2022 г. 0:45
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
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Казахстанская правда
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