Закон Республики Казахстан Законы 16 декабря 2024 г. 1:49 119 О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы» Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 5 декабря 2023 года «О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы» следующие изменения и дополнения: 1) статьи 1 и 8 изложить в следующей редакции: «Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2024 – 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Закону соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах: 1) доходы – 20 194 797 994 тысяч тенге, в том числе по: налоговым поступлениям – 12 674 497 409 тысяч тенге; неналоговым поступлениям – 1 443 392 658 тысяч тенге; поступлениям от продажи основного капитала – 6 130 221 тысячи тенге; поступлениям трансфертов – 6 070 777 706 тысяч тенге; 2) затраты – 23 478 302 653 тысяч тенге; 3) чистое бюджетное кредитование – 337 477 575 тысяч тенге, в том числе: бюджетные кредиты – 591 804 497 тысяч тенге; погашение бюджетных кредитов – 254 326 922 тысяч тенге; 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 49 929 694 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов – 49 929 694 тысяч тенге; 5) дефицит бюджета – -3 670 911 928 тысяч тенге, или 2,7 процента к валовому внутреннему продукту страны; 6) ненефтяной дефицит бюджета – -10 638 834 829 тысяч тенге, или 7,9 процента к валовому внутреннему продукту страны; 7) финансирование дефицита бюджета – 3 670 911 928 тысяч тенге.»; «Статья 8. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2024 год целевой трансферт из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 3 600 000 000 тысяч тенге на цели, определенные Президентом Республики Казахстан.»; 2) в части первой статьи 14: дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания: «5-1) повышение заработной платы медицинских работников центров оказания специальных социальных услуг;»; подпункт 10) исключить; дополнить подпунктами 11-1), 11-2) и 16-1) следующего содержания: «11-1) повышение заработной платы работников организаций в области здравоохранения местных исполнительных органов; 11-2) страховые премии (взносы) профессиональной ответственности медицинских работников организаций в области здравоохранения местных исполнительных органов;»; «16-1) увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций физической культуры и спорта;»; 3) статьи 19 и 22 изложить в следующей редакции: «Статья 19. Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2024 год в сумме 567 301 402 тысячи тенге.»; «Статья 22. Установить лимит предоставления государственных гарантий Республики Казахстан в 2024 году в размере 1 300 000 000 тысяч тенге.»; 4) приложения 1, 4 и 7 к указанному Закону изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Закону. Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2024 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 13 декабря 2024 года № 143-VІIІ ЗРК