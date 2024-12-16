Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 5 декабря 2023 года «О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы» следующие изменения и дополнения:

1) статьи 1 и 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2024 – 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Закону соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

1) доходы – 20 194 797 994 тысяч тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 12 674 497 409 тысяч тенге;

неналоговым поступлениям – 1 443 392 658 тысяч тенге;

поступлениям от продажи основного капитала – 6 130 221 тысячи тенге;

поступлениям трансфертов – 6 070 777 706 тысяч тенге;

2) затраты – 23 478 302 653 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – 337 477 575 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 591 804 497 тысяч тенге;

погашение бюджетных кредитов – 254 326 922 тысяч тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 49 929 694 тысяч тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 49 929 694 тысяч тенге;

5) дефицит бюджета – -3 670 911 928 тысяч тенге, или 2,7 процента к валовому внутреннему продукту страны;

6) ненефтяной дефицит бюджета – -10 638 834 829 тысяч тенге, или 7,9 процента к валовому внутреннему продукту страны;

7) финансирование дефицита бюджета – 3 670 911 928 тысяч тенге.»;

«Статья 8. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2024 год целевой трансферт из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 3 600 000 000 тысяч тенге на цели, определенные Президентом Республики Казахстан.»;

2) в части первой статьи 14:

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) повышение заработной платы медицинских работников центров оказания специальных социальных услуг;»;

подпункт 10) исключить;

дополнить подпунктами 11-1), 11-2) и 16-1) следующего содержания:

«11-1) повышение заработной платы работников организаций в области здравоохранения местных исполнительных органов;

11-2) страховые премии (взносы) профессиональной ответственности медицинских работников организаций в области здравоохранения местных исполнительных органов;»;

«16-1) увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций физической культуры и спорта;»;

3) статьи 19 и 22 изложить в следующей редакции:

«Статья 19. Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2024 год в сумме 567 301 402 тысячи тенге.»;

«Статья 22. Установить лимит предоставления государственных гарантий Республики Казахстан в 2024 году в размере 1 300 000 000 тысяч тенге.»;

4) приложения 1, 4 и 7 к указанному Закону изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Закону.

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 13 декабря 2024 года

№ 143-VІIІ ЗРК