Закон Республики Казахстан

Нормативные правовые акты
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О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особого статуса города Туркестана и культурных центров за рубежом

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) пункт 3 статьи 14-1 дополнить подпунктом 21) следующего содержания:

«21) заключение договоров временного безвозмездного землепользования на период строительства государственных социальных объектов (государственных общеобразовательных школ и дошкольных организаций, больниц и поликлиник) на земельных участках, безвозмездно предоставленных в соответствии с настоящим Кодексом и Законом Республики Казахстан «Об особом статусе города Туркестана».»;

2) статью 18 дополнить подпунктом 8-7) следующего содержания:

«8-7) предоставление изъятых для государственных нужд земельных участков негосударственным землепользователям во временное безвозмездное землепользование для строительства государственных социальных объектов (государственных общеобразовательных школ и дошкольных организаций, больниц и поликлиник) с дальнейшей их безвозмездной передачей, в том числе земельных участков, без изменения идентификационных характеристик в коммунальную собственность местного исполнительного органа в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об особом статусе города Туркестана»;»;

3) в части второй пункта 3 статьи 32 слова «Законом Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» заменить словами «законами Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» и «Об особом статусе города Туркестана»;

4) в абзаце шестом пункта 1 статьи 36 слова «настоящего Кодекса и Закона Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» заменить словами «и подпунктом 8-7) статьи 18 настоящего Кодекса, законами Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» и «Об особом статусе города Туркестана»;

5) в подпункте 5) пункта 2 статьи 84 слова «и Законом Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» заменить словами «, законами Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» и «Об особом статусе города Туркестана».

2. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года «О туристской деятельности в Республике Казахстан»:

1) в подпункте 13) статьи 1 слова «, и другие услуги, предусмотренные договором на туристское обслуживание, оказываемые в зависимости от целей поездки» заменить словами «), и другие услуги, предусмотренные договором на туристское обслуживание, оказываемые в зависимости от целей поездки, а также услуги, направленные на обеспечение равного (безбарьерного) доступа к инфраструктуре туризма для всех туристов, включая лиц с инвалидностью и маломобильные группы населения (инклюзивный туризм)»;

2) подпункт 4) пункта 1 статьи 9 дополнить словами «, в том числе направленной на обеспечение равного (безбарьерного) доступа к инфраструктуре туризма для всех туристов, включая лиц с инвалидностью и маломобильные группы населения (инклюзивный туризм)»;

3) в статье 11:

подпункт 20-4) дополнить словами «, за исключением правил предоставления туристских услуг по перевозке туристов, утверждаемых местными представительными органами, в соответствии с законами Республики Казахстан»;

подпункт 20-17) после слова «столицы» дополнить словами «, города областного значения с особым статусом в соответствии с Законом Республики Казахстан»;

4) в пункте 1 статьи 12:

подпункт 8) дополнить словами «, за исключением территории города областного значения с особым статусом, в соответствии с Законом Республики Казахстан»;

подпункт 10) дополнить словами «, за исключением субъектов, осуществляющих деятельность на территории города областного значения с особым статусом, в соответствии с Законом Республики Казахстан»;

подпункт 11) дополнить словами «, за исключением предпринимательства, осуществляемого на территории города областного значения с особым статусом, в соответствии с Законом Республики Казахстан»;

подпункт 13-2) дополнить словами «, за исключением гида, осуществляющего деятельность на территории города областного значения с особым статусом, в соответствии с Законом Республики Казахстан»;

подпункт 13-5) дополнить словами «, за исключением территории города областного значения с особым статусом, в соответствии с Законом Республики Казахстан»;

подпункт 13-8) дополнить словами «, за исключением субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города областного значения с особым статусом, в соответствии с Законом Республики Казахстан»;

подпункт 13-9) дополнить словами «, за исключением перечня санитарно-гигиенических узлов города областного значения с особым статусом, в соответствии с Законом Республики Казахстан»;

подпункт 13-11) дополнить словами «, за исключением объектов придорожного сервиса, находящихся на территории города областного значения с особым статусом, в соответствии с Законом Республики Казахстан»;

подпункт 13-12) дополнить словами «, за исключением санитарно-гигиенических узлов, находящихся на территории города областного значения с особым статусом, в соответствии с Законом Республики Казахстан»;

подпункт 13-13) дополнить словами «, за исключением автомобильных транспортных средств, приобретаемых субъектами предпринимательства, осуществляющими туристскую деятельность на территории города областного значения с особым статусом, в соответствии с Законом Республики Казахстан».

3. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»:

1) в подпункте 23-29) статьи 20 слова «и столицы» заменить словами «, столицы и города областного значения с особым статусом в соответствии с Законом Республики Казахстан»;

2) пункт 1-1 статьи 22 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) утверждение согласованных с уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города областного значения с особым статусом в соответствии с Законом Республики Казахстан.»;

3) пункт 2 статьи 25 дополнить подпунктом 11-3) следующего содержания:

«11-3) разработка и внесение на согласование в уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города областного значения с особым статусом в соответствии с Законом Республики Казахстан;».

4.  В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 2-7) следующего содержания:

«2-7) культурные центры Республики Казахстан за рубежом – организации, осуществляющие взаимодействие по вопросам развития и распространения культурных ценностей Республики Казахстан, используя образовательный, научный и культурный потенциал;»;

2) статью 6 дополнить подпунктом 1-4) следующего содержания:

«1-4) утверждает правила финансирования культурных центров Республики Казахстан за рубежом;»;

3) пункт 5 статьи 19 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

«культурные центры Республики Казахстан за рубежом;».

5. В Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия»:

1) в пункте 1 статьи 11:

подпункт 1) дополнить словами «, за исключением объектов истоpико-культуpного наследия, находящихся на территории города областного значения с особым статусом, в соответствии с Законом Республики Казахстан»;

подпункт 3) дополнить словами «, за исключением памятников истории и культуры местного значения, находящихся на территории города областного значения с особым статусом, в соответствии с Законом Республики Казахстан»;

подпункт 5) дополнить словами «, за исключением выполнения мероприятий, составления историко-архитектурных опорных планов и карт-схем города областного значения с особым статусом, в соответствии с Законом Республики Казахстан»;

подпункт 6) дополнить словами «, за исключением плана города областного значения с особым статусом, в соответствии с Законом Республики Казахстан»;

подпункт 11) дополнить словами «, за исключением научно-проектной документации научно-реставрационных работ, планируемых на памятниках истории и культуры местного значения, находящихся на территории города областного значения с особым статусом, в соответствии с Законом Республики Казахстан»;

2) в статье 13:

часть вторую пункта 1 дополнить словами «, города областного значения с особым статусом в соответствии с Законом Республики Казахстан»;

абзац первый пункта 3 после слова «столицы,» дополнить словами «города областного значения с особым статусом, в соответствии с Законом Республики Казахстан,».

 

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 3 марта 2025 года

№ 166-VІIІ ЗРК

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