Закон Республики Казахстан

О ратификации Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Соглашение по рыболовным субсидиям)

Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Соглашение по рыболовным субсидиям), совершенный в Женеве 17 июня 2022 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 19 июня 2024 года

№ 92-VІIІ ЗРК