Закон Республики Казахстан Законы 20 июня 2024 г. 9:00 1 О ратификации Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Соглашение по рыболовным субсидиям) Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Соглашение по рыболовным субсидиям) Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Соглашение по рыболовным субсидиям), совершенный в Женеве 17 июня 2022 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 19 июня 2024 года № 92-VІIІ ЗРК