Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам доступа к информации, общественного участия, государственных наград и исключения излишней законодательной регламентации
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года:
абзац второй части четвертой статьи 45 исключить.
2. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:
статью 7 дополнить подпунктом 30-1) следующего содержания:
«30-1) обеспечивает общество и государство объективной информацией о состоянии системы здравоохранения путем размещения официальной статистической и иной информации в открытом доступе, определяемой согласно единому перечню открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале открытых данных;».