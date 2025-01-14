О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам доступа к информации, общественного участия, государственных наград и исключения излишней законодательной регламентации

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года:

абзац второй части четвертой статьи 45 исключить.

2. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

статью 7 дополнить подпунктом 30-1) следующего содержания:

«30-1) обеспечивает общество и государство объективной информацией о состоянии системы здравоохранения путем размещения официальной статистической и иной информации в открытом доступе, определяемой согласно единому перечню открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале открытых данных;».

3. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года: пункт 3 статьи 21 изложить в следующей редакции: «3. Местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы размещает на официальном интернет-ресурсе: 1) ежегодно до 1 мая за предыдущий год: утвержденные целевые показатели качества окружающей среды и фактические результаты всех соответствующих индикаторов; информацию о ходе реализации на местном уровне государственной экологической политики; сведения об общей сумме платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступившей в местный бюджет; 2) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом: отчет о ходе реализации плана мероприятий по охране окружающей среды и расходах местного бюджета на такие мероприятия; сводные данные по принятым декларациям о воздействии на окружающую среду.». 4. В Закон Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года «О государственных наградах Республики Казахстан»: 1) в статье 2 слова «и Почетная грамота Республики Казахстан» исключить; 2) часть третью статьи 5 изложить в следующей редакции: «Посмертное награждение государственными наградами Республики Казахстан может производиться за мужество, отвагу, героизм, проявленные при защите интересов страны и в случаях, связанных со спасением человеческих жизней.»; 3) абзац первый части первой статьи 13 изложить в следующей редакции: «Статья 13. Орденом «Даңқ» награждаются лица высшего офицерского состава Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов Республики Казахстан, а также лица высшего начальствующего состава органов прокуратуры, внутренних дел Республики Казахстан:»; 4) в абзаце первом части первой статьи 14 слова «национальной безопасности,» исключить; 5) части первые статей 28 и 29 после слов «награждаются матери,» дополнить словами «имеющие гражданство Республики Казахстан,»; 6) раздел VII исключить; 7) в части второй статьи 36 слова «Законом Республики Казахстан «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан»; 8) в статье 42: слова «а также Почетной грамоты, имеющих по внешнему виду сходство» заменить словами «полностью или в какой-либо части схожих по внешнему виду, наименованию»; дополнить частью второй следующего содержания: «Награждение негосударственными наградами от имени Республики Казахстан, народа Казахстана и Главы государства не допускается.». 5. В Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан»: 1) преамбулу исключить; 2) в статье 1: подпункт 1-1) изложить в следующей редакции: «1-1) вывеска – информация о наименовании и роде деятельности физических и юридических лиц, включая средства их индивидуализации, размещаемая в пределах входа в здание по числу входов в него и (или) на входе ограждения занимаемой территории, а также крышах и фасадах в пределах зданий, пристроек к ним и временных сооружений физических и юридических лиц в местах их фактического нахождения и реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг;»; дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания: «1-2) аутентичный перевод текста – перевод текста на другой язык, неизменно сохраняющий смысл и содержание оригинала;»; 3) дополнить статьями 3-1, 3-2 и 3-3 следующего содержания: «Статья 3-1. Основная цель законодательства Республики Казахстан о языках Основной целью законодательства Республики Казахстан о языках является регулирование правовых основ функционирования языков. Статья 3-2. Основные задачи государственного регулирования в сфере развития языков Основными задачами государственного регулирования в сфере развития языков являются: 1) обеспечение одинаково уважительного отношения к государственному языку и языкам народа Казахстана; 2) обеспечение расширения применения казахского языка как государственного языка; 3) создание условий для изучения и развития языков народа Казахстана. Статья 3-3. Принципы языковой политики Принципами языковой политики являются: 1) обеспечение прав и законных интересов граждан Республики Казахстан в сфере развития языков; 2) свободное использование языков народа Казахстана.»; 4) статью 21 дополнить частями восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой и четырнадцатой следующего содержания: «Размещение вывески допускается при условии направления уведомления о размещении вывески в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Уведомление направляется в: 1) местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, городов областного значения – при размещении вывески в городах республиканского значения, столице, городах областного значения; 2) местные исполнительные органы районов – при размещении вывески в городах районного значения, селах, поселках. Уведомление направляется не менее чем за пять рабочих дней до предполагаемой даты размещения вывески. К уведомлению прилагаются: 1) форма сведений, содержащих информацию о месте размещения вывески; 2) эскиз вывески. Местные исполнительные органы вправе дать обязательные для устранения письменные мотивированные замечания к представленным материалам. В случае представления местными исполнительными органами замечаний вывеска может быть размещена только при условии устранения замечаний. В случае непредоставления местными исполнительными органами ответа в течение четырех рабочих дней со дня получения уведомления заявитель вправе разместить вывеску в заявленные им сроки.»; 5) статью 24-2 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания: «2-2) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области ономастики в соответствии с целью и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»; 6) в статье 25: подпункт 1) изложить в следующей редакции: «1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует и реализует государственную политику в сфере развития языков в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»; дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания: «7-1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере развития языков в соответствии с целью и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»; 7) статью 25-2 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания: «2-2) осуществляет прием и рассмотрение уведомлений о размещении вывески в городе республиканского значения, столице в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;»; 8) статью 25-3 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания: «1-1) осуществляет прием и рассмотрение уведомлений о размещении вывески в городе областного и районного значения, селе, поселке в соответствии с Законом Республики Казахстан

«О разрешениях и уведомлениях»;». 6. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»: 1) в графах 2 и 3 строки 30 приложения 2 слова «, информационных агентств и сетевых изданий» заменить словами «и интернет-изданий»; 2) приложение 3 дополнить пунктом 63 следующего содержания: «63. Уведомление о размещении вывески.». 7. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О доступе к информации»: 1) в статье 1: подпункт 1) дополнить словами «, составленные или полученные обладателями информации и имеющиеся в их распоряжении»; дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания: «3-1) проактивное распространение информации – распространение информации, за исключением информации с ограниченным доступом, без запроса пользователя информации и по инициативе обладателя информации в интересах обеспечения прозрачности своей деятельности и (или) участия общественности в принятии актов и решений, затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц;»; подпункт 7) дополнить словами «, за исключением информации с ограниченным доступом»; дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания: «7-1) общественно значимая информация – информация, представляющая общественный интерес, установленная статьей 6 настоящего Закона;»; в подпункте 8) слова «с пометкой «Для служебного пользования» заменить словами «ограниченного распространения»; подпункт 11) изложить в следующей редакции: «11) интернет-портал оценки эффективности деятельности государственных органов – объект информатизации, обеспечивающий размещение информации об оценке деятельности государственных органов, отчетов о достижении целевых индикаторов планов развития государственных органов и планов развития области, города республиканского значения, столицы, разрабатываемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также публичное обсуждение деятельности государственных органов;»; 2) статью 4 изложить в следующей редакции: «Статья 4. Основные цель и задачи обеспечения доступа к информации 1. Основной целью обеспечения доступа к информации является создание правовых основ для обеспечения эффективной реализации конституционного права каждого свободно получать и распространять информацию любым не запрещенным законом способом. 2. Основные задачи обеспечения доступа к информации: 1) создание правовых, экономических и социальных условий для свободного и равного доступа к информации; 2) охрана и защита права каждого на доступ к информации; 3) регулирование общественных отношений между обладателями и пользователями информации; 4) установление механизмов реализации права на доступ к информации и ответственности за незаконное ограничение данного права; 5) своевременное и полное информирование пользователей информации; 6) определение организационно-технических и иных требований для обеспечения обладателями информации доступа к информации.»; 3) дополнить статьей 4-1 следующего содержания: «Статья 4-1. Основные принципы обеспечения доступа к информации 1. Информация, находящаяся во владении обладателей информации, является открытой (презумпция открытости), за исключением случаев, предусмотренных статьей 5 настоящего Закона. 2. Обеспечение доступа к информации основывается на следующих основных принципах: 1) законности; 2) открытости и прозрачности деятельности обладателей информации; 3) достоверности и полноты; 4) актуальности и своевременности; 5) равного доступа к информации; 6) неразглашения государственных секретов и иных охраняемых законом тайн; 7) неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны; 8) соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц; 9) учета потребностей лиц с инвалидностью; 10) проактивного распространения информации; 11) ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о доступе к информации.»; 4) статью 5 изложить в следующей редакции: «Статья 5. Ограничение права на доступ к информации 1. Право на доступ к информации ограничивается только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения. 2. Ограничение доступа к информации должно осуществляться только на определенный срок, необходимый для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 3. В случае если требованиям пункта 1 настоящей статьи соответствует только часть информации, то ограничивается доступ только к данной части. 4. Срок ограничения может быть пересмотрен в том случае, если цели, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не были достигнуты в установленный срок.»; 5) в статье 6: заголовок и абзац первый изложить в следующей редакции: «Статья 6. Общественно значимая информация, доступ к которой не подлежит ограничению Не подлежит ограничению доступ к следующей общественно значимой информации:»; подпункт 10) изложить в следующей редакции: «10) о контроле, государственном аудите и финансовом контроле за расходованием средств из республиканского и местного бюджетов, активов государства, за исключением сведений, содержащих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну;»; дополнить подпунктами 13), 14) и 15) следующего содержания: «13) о выполнении пунктов инвестиционного плана государственного органа и других документов Системы государственного планирования Республики Казахстан; 14) о принадлежности объектов электрических сетей, за исключением сведений, содержащих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну; 15) статистическим данным о состоянии сферы цифровых активов.»; 6) в статье 6-2: пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Уполномоченный орган в области доступа к информации: 1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует и реализует государственную политику в области доступа к информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 2) осуществляет государственный контроль в области доступа к информации; 3) оказывает практическую и методическую помощь обладателям информации по вопросам доступа к информации; 4) взаимодействует с обладателями и пользователями информации по вопросам доступа к информации; 5) утверждает единый перечень открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале открытых данных; 6) утверждает правила информационного наполнения интернет-ресурсов государственных органов и требования к их содержанию; 7) представляет ежегодно не позднее 1 июня Президенту Республики Казахстан годовой отчет о состоянии сферы доступа к информации в Республике Казахстан; 8) размещает на своем интернет-ресурсе годовой отчет о состоянии сферы доступа к информации в Республике Казахстан; 9) определяет размеры фактических затрат на копирование или печать и порядок их оплаты обладателю информации, а также порядок освобождения социально уязвимых слоев населения от оплаты фактических затрат на копирование или печать; 10) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области доступа к информации в соответствии с целью и задачами настоящего Закона и законодательства Республики Казахстан; 11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.»; подпункт 3) пункта 2 исключить; 7) в статье 9: подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции: «2) обеспечивать в рамках своих полномочий организационно-технические и другие условия, необходимые для эффективного и своевременного доступа к информации, создаваемой и (или) собираемой в процессе его деятельности;»; пункт 2-1 изложить в следующей редакции: «2-1. Обладатели информации, указанные в подпункте 1) статьи 8 настоящего Закона, обязаны: 1) иметь уполномоченное структурное подразделение или назначить уполномоченное лицо по вопросам доступа к информации, осуществляющее внутренний мониторинг, координацию и контроль за обеспечением доступа к информации, находящейся во владении обладателя информации; 2) при принятии решения об ограничении права на доступ к информации руководствоваться статьей 5 настоящего Закона; 3) проактивно распространять информацию, которая создается и (или) собирается в процессе их деятельности, за исключением информации с ограниченным доступом. Проактивное распространение информации осуществляется в виде размещения по собственной инициативе открытых данных, не входящих в единый перечень открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале открытых данных, исходя из анализа часто запрашиваемой и востребованной информации.»; 8) в части первой пункта 1 статьи 12 слова «и создают условия свободного доступа к ним лиц с инвалидностью» исключить; 9) в статье 13: пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания: «О данном решении пользователи информации извещаются не позднее чем за три рабочих дня путем размещения данной информации на интернет-ресурсе обладателя информации, в масс-медиа и помещении, занимаемом обладателем информации.»; пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Палаты Парламента Республики Казахстан, Правительство Республики Казахстан, коллегиальные органы центральных исполнительных органов и местных представительных и исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) обеспечивают трансляцию открытых заседаний, в том числе на интернет-ресурсах.»; 10) в статье 16: в части первой пункта 1 слова «с учетом обеспечения доступности для лиц с инвалидностью» исключить; абзац первый и подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции: «3. Обладатели информации, указанные в подпункте 1) статьи 8 настоящего Закона, в пределах своей компетенции обязаны размещать на интернет-ресурсах с указанием даты размещения и обновления: 1) общую информацию о деятельности: организационную структуру, сведения о руководителях и их заместителях, их должностных обязанностях в курируемых сферах, о трудовой деятельности и образовании; контактные данные; перечень структурных подразделений и подведомственных организаций, их задачи и функции, а также сведения о руководителях и их заместителях, их должностных обязанностях в курируемых сферах, о трудовой деятельности и образовании; перечень территориальных органов, их задачи и функции, а также сведения о руководителях и их заместителях, их должностных обязанностях в курируемых сферах, о трудовой деятельности и образовании; нормативные правовые акты, регламентирующие компетенцию, полномочия, задачи и функции; официальные новости, пресс-релизы; ленту новостей; информацию о назначении на должности и освобождении от должностей руководителей, их заместителей, руководителей структурных подразделений, территориальных органов, дочерних организаций;»; подпункт 1) пункта 8 изложить в следующей редакции: «1) общая информация о деятельности: история; организационная структура (перечень подразделений с указанием руководителей); сведения о руководстве (должностные обязанности в курируемых сферах, сведения о трудовой деятельности и образовании); виды деятельности; стратегия развития, план развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний; информация о деятельности консультативно-совещательных органов (при наличии); контактные данные (почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов) справочных служб, структурных подразделений, территориальных представительств и дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан; информация о приобретении (отчуждении) активов, кадровых изменениях в руководящем составе (в том числе дочерних и зависимых организаций);»; пункт 14-1 исключить; 11) в статье 17: в пункте 1 слова «с учетом обеспечения доступности для лиц с инвалидностью» исключить; части первую и третью пункта 2 изложить в следующей редакции: